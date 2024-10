Več kot 8.000 mladih tekačev zavzelo Ljubljano

Prvi dan NLB 28. Ljubljanskega maratona je na štartu stalo kar 8128 mladih tekačev, od Lumpijev do srednješolcev, ki so se izkazali z odličnimi rezultati. Nedelja pa bo rezervirana za tekače na maratonski, polmaratonski in desetkilometrski razdalji.

Tekaški praznik v Ljubljani so odprli najmlajši, na štartu je bilo 1.733 najmlajših tekačev Lumpijev. Promocijskih tekov za učence od 1. do 5. razreda se je udeležilo 3.438 otrok, šolskih tekov od 6. do 9. razreda 2.015, srednješolcev, ki so se spopadli z najdaljšimi razdaljami, pa je bilo 778. Skupaj je prvi dan teklo kar 8.218 mladih športnih navdušencev.

Prvi dan so navdušen aplavz poželi tudi udeleženci Inkluzivnega teka, bilo jih je 134, in okoli 100 tekačev na teku Inštituta Zlata pentljica, otroci z rakom. Slednji so tekli v zahvalo za zbrana sredstva, ki so jih tekači donirali za njihovo varovanko Tinko Tonejc. 10.000 evrov bodo porabili za slušni aparat, ki ga potrebuje mlada borka.

V nedeljo se maratonski vrvež že navsezgodaj nadaljuje v Areni Stožice. Tekači, ki še niso uspeli dvigniti štartnih številk, lahko to storijo med 6.00 in 8.00. Ob 8.00 bo na ploščadi Ajdovščina štart Garmin teka na kilometrov. Uro kasneje pa na istem mestu še štart Heineken 0.0 maratona in Polmaratona Generali ZAME.