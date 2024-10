Lumpiji in šolarji naj se pripravijo na dež, kaj pa maratonci?

Najmlajši tekači, t. i. lumpiji in šolarji, ki bodo v sklopu 28. Ljubljanskega maratona tekli v soboto, se morajo pripraviti tudi na dež, kaže vremenska napoved. A bo s tem tudi nekaj loterije, nam je povedala dežurna vremenarka Agencije za okolje Slovenije: "Zagotovo bodo vmes tudi obdobja brez dežja, eni bodo tekli v dežju, drugi pa ne."

"V soboto bo malce več dežja, v nedeljo pa bo lepše," je vremensko napoved za ta maratonski konec tedna povzela Jana Banko z Arsa, a dodala, da bodo tudi v soboto obdobja brez dežja. Najmlajši tekači, lumpiji, kot tudi osnovnošolci in srednješolci, ki jih tekaške preizkušnje v sklopu NLB 28. Ljubljanskega maratona čakajo v soboto, z vremenom pretirane sreče ne bodo imeli, veliko bolje kaže za nedeljo, ko bodo na sporedu desetkilometrski tek, polmaraton in maraton.

Dež naj bi do nedeljskega jutra ponehal, je pa zato zjutraj mogoča tudi megla. Povsem jasne slike za nedeljsko vreme prognostični modeli še ne kažejo, saj so ti natančni le do tri dni naprej, a vsekakor prihaja izboljšanje. "Odvisno je malce od tega, koliko nizke oblačnosti nam bo ostalo od sobote. Če bo v soboto lepše, bo v nedeljo megla, če pa bo v soboto bolj 'zabasano', bo v nedeljo nizka oblačnost," pravi Banko. "Načeloma pa bo v nedeljo lepše," dodaja.

Nekaj vprašanj je glede ur, v nedeljo zjutraj bo še oblačno ali megleno, v zgodnje jutranje ure se potencialno utegne zavleči tudi nekaj malega dežja, a start tekov bo že v suhem. Cesta pa bo tudi v nedeljo še mokra, ob tem lahko na delih trase nekaj nevšečnosti povzroča tudi mokro odpadlo jesensko listje, zato previdnost ne bo odveč.

V soboto bo hladneje, najvišje dnevne temperature pričakujejo okoli 13 stopinj Celzija, v nedeljo naj bi se povzpele do 16. V času starta nedeljskega maratona bo še pod desetimi stopinjami Celzija.

