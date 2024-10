Skoraj 25 tisoč prijavljenih, razmere obetajo nove rekorde

Ljubljana bo konec tedna gostila 28. maraton. Na največji športno-rekreativni dogodek v državi je letos prijavljenih 24.675 tekačev. V soboto bodo tekli otroci in mladi, v nedeljo pa bodo na programu teki na deset, 21 in 42 kilometrov. Organizatorje veseli dejstvo, da je na najdaljši razdalji izjemno veliko prijav (2.882), nastopili pa bodo tekači iz 86 držav.

"Na letošnji maraton je prijavljenih skoraj 25 tisoč tekačev v dveh dneh. To so mladi tekači, ki nastopajo v soboto, teh je 1.733 lumpijev in 7.625 šolarjev, na nedeljske teke pa jih je prijavljenih 15.267. To je skoraj dva tisoč več kot lani, tretjina je tujcev, 5.092, na kar smo izredno ponosni, saj prihajajo kar iz 86 držav," je letošnje impresivne številke 28. izvedbe največjega tekaškega praznika pri nas uvodoma nanizala direktorica tekmovanja Barbara Železnik.

Slišali pripombe in prenovili traso

Poslušali so pripombe tekačev in uvedli nekaj sprememb, pravi direktorica tekmovanja Barbara Železnik. Foto: Ana Kovač Kot je dodala na novinarski konferenci v Mestni hiši, kar se tiče novosti, večjih sprememb ni, pomembna novost pa je ura starta na desetkilometrski tekmi, ki bo po novem ob osmi uri zjutraj, pa tudi trasa je skoraj v celoti prenovljena. Za to potezo so se odločili po lanski anketi med sodelujočimi, ker je bila med obema trgoma prevelika gneča, zato gre za izboljšavo tudi z vidika varnosti.

"Pomembna novost je, da smo spremenili uro starta na deset kilometrov in skoraj v celoti prenovili progo. To pa predvsem zato, ker smo lani delali analizo mnenj tekačev in ugotovili, da so nekatere spremembe potrebne oziroma si jih tekači želijo. V ciljnem prostoru oziroma na prehodu med obema trgoma je bila namreč neznosna gneča, kar je bilo problematično tudi z vidika varnosti. Zato bomo zdaj določen čas puščali tudi prehode preko Slovenske ceste," je pojasnila direktorica Železnik.

Med izboljšavami je navedla tudi dva nova pitnika, enega na Trgu republike in drugega na Kongresnem trgu, saj je lani primanjkovalo vode zaradi toplega vremena.

"To se absolutno ne sme zgoditi. Z novim pokroviteljem NLB se vrača tudi tekaška majica, imamo svojo demonstracijsko ekipo, tudi letos bodo na trasi navijaške točke. Teh bo sedem v povezavi s četrtnimi skupnostmi in pa še dodatno godba na pihala, ki bo spodbujala tekače ter jim pomagala pri doseganju boljšega rezultata in predvsem lažji poti do cilja. Vemo, da je problematičen predvsem drugi del maratona oziroma drugi krog, kot mu mi pravimo, kjer ostane praktično pod tri tisoč tekačev, razdalje med njimi so velike in nimajo več takšne vzpodbude."

Za vse tri nedeljske teke je skupaj prijavljenih 15.267 tekačev iz rekordnih 86 držav, na desetkilometrski tek 6.148, na polmaraton 6.238 in na maraton 2.882, kar je skoraj 50 odstotkov več kot lani.

Najprestižnejši nedeljski tek, maraton, se tudi letos lahko pohvali z zlatim znakom mednarodne atletske zveze, kar pomeni, da ustreza strogim mednarodnim organizacijskim merilom, ki zagotavljajo rezultate v tempu, ki ga narekujejo izbrani vrhunski domači in tuji tekači. Zlati znak za cestne teke je drugi najvišji za platinastim, ki ga ima le 14 najbolj prepoznavnih maratonov na svetu.

Pričakujejo nove rekorde

Kenijec Edmond Kipngetich bo branil lansko zmago. Foto: Anže Malovrh/STA Med Slovenci Primož Kobe na najdaljši razdalji obljublja lov na slovenski rekord ljubljanskega maratona iz leta 1998, ki ga je dosegel Roman Kejžar (2:18,22), državna rekorda bosta lovila tudi Liza Šajn na 21 in Jan Kokalj na deset kilometrov, je dodala Železnik.

Borut Podgornik je predstavil vrhunske tekmovalce z ustreznim "rankingom", ki so jih privabili v Ljubljano. Večina pride iz Kenije in Etiopije, je dejal. Nastopila bosta tudi oba lanska zmagovalca, Kenijec Edmond Kipngetich (startna številka 1) ter Etiopijka Senbeta Zinash Gerado (11).

"Menim, da je naša velika prednost ta, da imamo tekmovalce, ki se vračajo v Ljubljano in traso torej že poznajo. Vremenska napoved za tekače je odlična, zato lahko pričakujemo tudi kakšne nove rekorde. Naš cilj pri ženskah je rezultat okrog 2 uri in 20 minut, pri moških pa 2:05 oziroma 2:06. Poskrbeli smo tudi za 'zajce', pri moških so trije vrhunski, pri ženskah jih bodo spremljali praktično do cilja," je pojasnil Podgornik.

Dogajanje se bo začelo v četrtek s simbolnim odprtjem tekaškega sejma v dvorani Stožice, v soboto ob 9.45 pa bo slovesni začetek tekov pod ciljnim lokom na Kongresnem trgu.

