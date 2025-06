V Ljubljani se bo v ponedeljek začela rekonstrukcija krožišča Žale ter dela Pokopališke in Flajšmanove ulice. Dela naj bi trajala do 31. avgusta, promet pa bo v času del oviran, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Na občini so pojasnili, da bodo v času rekonstrukcije krožišča Žale in priključnih cest od 30. junija do predvidoma 31. avgusta za ves promet zaprte Linhartova in Savska cesta ter Flajšmanova ulica, promet pa bo oviran tudi na Štajerski cesti. V krožišču bo prevozen le del med Štajersko cesto in Pokopališko ulico.

Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Dela bosta izvedli na javnem razpisu izbrani podjetji PZG in KPL. Njihova vrednost je 4,3 milijona evrov brez davka oz. skoraj 5,3 milijona evrov z davkom, je ljubljanska občina prejšnji teden objavila na portalu javnih naročil.

Krožišče Žale bo postalo turbo krožišče

V okviru rekonstrukcije bo zelo prometno krožišče Žale dobilo sodobnejšo obliko z ločenimi pasovi za lažji potek in usmerjanje prometa, v slogu t. i. turbo krožišča. Pokopališka in Flajšmanova ulica pa bosta na odseku do križišča s Šmartinsko cesto po prenovi postali enosmerni, Pokopališka v smeri krožišča in Flajšmanova v smeri Šmartinske ceste.

Projekt nadgradnje krožišča Žale ter obnove 315 metrov Pokopališke ceste od krožišča do križišča s Šmartinsko cesto in 270 metrov Flajšmanove ceste od krožišča do križišča s Šmartinsko cesto je del velikega projekta urejanja ljubljanskih prometnic za večjo pretočnost na širšem območju Potniškega centra Ljubljana. Tam namreč poteka nadgradnja osrednje železniške postaje, v prihodnje pa bo ob Vilharjevi cesti zrasla tudi nova avtobusna postaja.

Predstavlja tudi nadaljevanje temeljite prenove Linhartove ceste, ki trenutno prehaja v drugo fazo. Dela potekajo na območju med križiščem s Topniško ulico in krožiščem Žale.