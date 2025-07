Janković: Storili bomo vse, da bodo dela opravljena do konca avgusta

Razlog za začetek del za prenovo krožišča Žale in navezovalnih cest nanj v teh dneh je po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića manjša prometna obremenjenost v poletnih dneh. Po njegovih zagotovilih bodo storili vse za to, da bodo dela opravljena do konca avgusta. Do takrat naj bi bila končana tudi prenova Linhartove ceste.

V ponedeljek je stekla rekonstrukcija krožišča Žale ter dela Pokopališke in Flajšmanove ulice. Dela naj bi trajala do 31. avgusta, promet pa bo v tem času oviran. Za ves promet so namreč zaprte Linhartova in Savska cesta ter Flajšmanova ulica, promet pa je oviran tudi na Štajerski cesti. V krožišču je v obe smeri prevozen le del med Štajersko cesto in Pokopališko ulico.

Dela v okviru projekta izvajata na javnem razpisu izbrani podjetji PZG in KPL. Vrednost pogodbe je 4,3 milijona evrov brez davka oziroma skoraj 5,3 milijona evrov z davkom.

Župan Janković je na današnji redni novinarski konferenci povedal, da so z začetkom izvedbe projekta pohiteli, ker računajo, da bo zaradi dopustniškega časa manj prometa. Tudi zato bodo po njegovih besedah storili vse za to, da bodo izvajalci ta sklop del končali do konca avgusta.

Krožišče bo dobilo sodobnejšo obliko

V okviru rekonstrukcije bo zelo prometno in zdaj že zastarelo krožišče Žale dobilo sodobnejšo obliko z ločenimi pasovi za lažji potek in usmerjanje prometa, v slogu t. i. turbo krožišča. Pokopališka in Flajšmanova ulica pa bosta na odseku do križišča s Šmartinsko cesto po prenovi postali enosmerni, Pokopališka v smeri krožišča in Flajšmanova v smeri Šmartinske ceste.

Novo krožišče bo približno takšno kot novo krožišče v poslovno-trgovski coni na Rudniku pri nakupovalnem središču Supernova, bo bolj pretočno in varno, je orisal Janković.

Župan je spomnil, da se bo z novo podobo krožišča in navezovalnih cest končala tudi več let trajajoča prenova Linhartove ceste. Ta naj bi bila prav tako končana do konca avgusta, že naslednji teden naj bi odprli nov prenovljen del, in sicer od krožišča s Topniško ulico do Lekarne Soča. Linhartova cesta, pri prenovi katere je sicer prišlo do precejšnjih zamud, je po Jankovićevem prepričanju izvrstno prenovljena.

Sta pa prenova Linhartove ceste in območja krožišča Žale le del urejanja širšega območja nastajajočega sodobnega Potniškega centra Ljubljana z nadgrajeno osrednjo železniško postajo in novo avtobusno postajo.

Po koncu gradnje poslovne stavbe Vilharia ob koncu tega leta bo občina najprej preplastila Vilharjevo cesto mimo gradbišča in uredila kolesarsko stezo. Normalen potek prometa po Vilharjevi in Linhartovi cesti bo pomemben tudi zato, ker Janković še naprej pričakuje, da bi v prvem delu 2026 lahko stekli prenova in širitev podvoza pod železnico pri Orto baru. Pogoj za to je, da država tam pravočasno konča nadgradnjo tirne infrastrukture.

Na vidiku tudi prenova Trga OF

Do poletja prihodnje leto Janković pričakuje tudi začetek prenove Trga OF in Masarykove ceste. Zadnjo bodo obnavljali leto in pol, vzporedno pa bo tekla tudi prenova Šmartinske ceste do križišča pri malem bencinskem servisu Petrol ob nekdanjem kompleksu Kolinske. Sočasno je predvidena tudi ureditev Savske ceste, ki bo, tako župan, verjetno enosmerna v smeri železniške postaje.

Na občini pripravljajo tudi načrte za prenovo celotne Šmartinske ceste do obvoznice, da bo zadostila potrebam vsem načrtovanih novogradenj na območju. Dela na Šmartinski cesti bodo po Jankovićevih besedah trajala najmanj tri leta.

Cilj del na območju je, da se avtobuse čim prej spravi na ljubljansko obvoznico. Ostaja odprto še vprašanje, kje speljati avtobusni promet v smeri Dolenjske in Kočevske. Ni tako še jasno, ali bodo avtobusi z nove avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti vozili po Njegoševi cesti ali kje drugje.

Janković je omenil še, da bo občina kmalu objavila razpis za obnovo Tbilisijske ceste, že je bil objavljen razpis za obnovo Barjanske ceste in gradnjo nove spremljajoče infrastrukture, še letos Janković računa na razpis za prenovo Zaloške ceste od obvoznice do križišča s Kajuhovo ulico, sledil naj bi še razpis za obnovo Litostrojske ceste.

Za predvideno temeljito prenovo Jurčkove ceste od Ižanske ceste do Perucijeve ulice pa Jaković še ne ve, ali bodo lahko potrebne postopke za njen začetek izvedli že letos.