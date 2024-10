Ljubljanski maraton zapira ceste. Preverite, katere.

Da se konec tedna, ko bo sporedu največji slovenski tekaški praznik, NLB 28. Ljubljanski maraton, v središču in okolici Ljubljane ne boste znašli pred zaporo in da ne bo slabe volje, preverite, katere ceste in ulice bodo zaprte.

Konec tedna bodo ljubljanske ulice in ceste spet zasedli številni tekači. Prireditelji NLB 28. Ljubljanskega maratona jih v nedeljo pričakujejo več kot 15 tisoč, že dan prej se bodo v tekih merili najmlajši tekači in tekačice ter osnovnošolci in srednješolci. V dnevu pred maratonom in v času maratona bodo zaprte ceste, po katerih potekajo trase tekov.

Nedeljske zapore cest

Za lažjo organizacijo so prireditelji pripravili časovnico zapor, narejeno na podlagi rezultatov preteklih let, ki pa se lahko tudi daljša ali krajša. Zapore cest na dan glavnega dogodka, to nedeljo, si lahko podrobneje ogledate s klikom na spodnjo fotografijo.

Zapora cest v nedeljo, 20. oktobra. Kliknite za povečavo. Foto: ljubljanskimaraton.si

Prečkanje trase bo v nedeljo mogoče na več križiščih

Prečkanje trase bo v nedeljo mogoče na več križiščih. Foto: Anže Malovrh/STA

V času popolne zapore trase ljubljanskega maratona v nedeljo bo omogočeno prečkanje trase v naslednjih križiščih. Traso boste lahko prečili, ko bo to varno za vse udeležene v prometu in ko vam bo pooblaščena oseba v križišču za to dala dovoljenje.

1. Center: Slovenska–Tivolska–Trg OF

2. Bežigrad: Bežigrad–Dunajska cesta–Linhartova ulica

3. Bežigrad: Samova ulica–Dunajska cesta–Topniška ulica

4. Bežigrad: Posavskega ulica–Dunajska cesta–Dimičeva ulica

5. Bežigrad: povezovalna cesta med Slovenčevo in Dunajsko–Dunajska cesta–Cesta Janeza Porente

6. Bežigrad: Slovenčeva ulica–Bevkova cesta

7. Šiška: Goriška ulica–Litostrojska ulica

8. Šiška: Pečnikova ulica–Celovška cesta–Ulica Jožeta Jame

9. Šiška: Plešičeva ulica–Regentova cesta–Korenčanova ulica

10. Šiška: Regentova cesta–Majorja Lavriča ulica

11. Šiška: Draga–Šišenska ulica–Pod hribom

12. Vič: Gregorinova ulica–Rožna dolina cesta II

13. Trnovo: Barjanska cesta–Cesta v Mestni log

14. Fužine: Zaloška cesta–Kajuhova ulica

Parkiranje in brezplačen prevoz z LPP

Foto: Ana Kovač

V času NLB 28. Ljubljanskega maratona (od danes do nedelje, 20. oktobra) so za tekače zagotovili brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi (z vsemi avtobusnimi linijami), izkažete pa se s predložitvijo potrdila o prijavi, startne številke ali akreditacije.

Posebej v nedeljo, 20. oktobra 2024, bodo s parkirišč P+R Stožice, Barje in Dolgi most organizirane krožne vožnje avtobusov:

P + R iz Stožic : redna in posebna linija NLB 28. Ljubljanski maraton vas pripelje do Trga OF, vstop v Stožicah bo na končni postaji številke 20 (Vojkova cesta, pri Areni Stožice), nazaj do Stožic pa bo vstopna postaja na postaji LPP (Trg OF) . Vozila bosta dva avtobusa med 6.30 in 14.30.

: redna in posebna linija NLB 28. Ljubljanski maraton vas pripelje do Trga OF, vstop bo na končni postaji številke 20 (Vojkova cesta, pri Areni Stožice), nazaj do Stožic pa bo vstopna postaja na postaji . P + R iz Barja : redna in posebna linija NLB 28. Ljubljanski maraton vas pripelje do Aškerčeve ceste, vstop na Barju bo na postaji ob parkirišču, nazaj do Barja bo vstopna postaja na Barjanski cesti (nasproti francoske ambasade). Vozila bosta dva avtobusa med 6.30 in 10.00, od 10.00 do 15.00 bodo vozili kombiji VW.

: redna in posebna linija NLB 28. Ljubljanski maraton vas pripelje do Aškerčeve ceste, vstop bo na postaji ob parkirišču, nazaj bo vstopna postaja na Barjanski cesti (nasproti francoske ambasade). P + R z Dolga mostu: redna in posebna linija NLB 28. Ljubljanski maraton vas pripeljeta do križišča Tržaška–Jadranska ulica. Vozila bosta dva avtobusa med 6.30 in 14.30.

Seznam preostalih parkirišč in garažnih hiš najdete tukaj.

Organizatorji zagotavljajo, da bo ves čas nemoten dostop do UKC iz smeri:

Rudnik: AC Ljubljana jug po Dolenjski cesti, na Roško cesto, na Njegoševo cesto

Trnovo : AC Ljubljana center po Barjanski cesti, na Zoisovo cesto, Karlovško cesto, na Roško cesto, po Njegoševi cesti

: AC Ljubljana center po Barjanski cesti, na Zoisovo cesto, Karlovško cesto, na Roško cesto, po Njegoševi cesti Šiška : po Celovški cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto

: po Celovški cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto Bežigrad : odvisno kje v Bežigradu stanujete, poglejte seznam mogočih prečenj, do Topniške ulice, potem pa po Šmartinski cesti, na Njegoševo cesto

: odvisno kje v Bežigradu stanujete, poglejte seznam mogočih prečenj, do Topniške ulice, potem pa po Šmartinski cesti, na Njegoševo cesto Fužine : po Zaloški cesti, na Njegoševo cesto

: po Zaloški cesti, na Njegoševo cesto Vič in Rožna dolina: po AC v smeri Ljubljana center, nato po Barjanski cesti, na Zoisovo cesto, Karlovško cesto, na Roško cesto, po Njegoševi cesti ali po AC v smeri AC Ljubljana jug po Dolenjski cesti, na Roško cesto, na Njegoševo cesto ali po Cesti 27. aprila, Erjavčevi cesti, Prešernovi cesti, Šubičevi cesti, Bleiweisovi cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto

Center: na levi strani Dunajske (gledano proti Bežigradu) po Prešernovi cesti, Šubičevi cesti, Bleiweisovi cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto ali po Gosposvetski cesti, Tivolski cesti, Trg OF, Masarykovi cesti, na Njegoševo cesto



Zapore že pred nedeljo

Organizatorji vse uporabnike ožjega ljubljanskega mestnega središča opozarjajo, da bo popolna zapora nekaterih delov že pred nedeljskim osrednjim dnevom. Kje vas bodo pričakale zaprte ceste, preverite TUKAJ.