Ljubljana v velikem pričakovanju: nova trasa in ura štarta ter rekorden obisk iz tujine

Samo še en dan nas loči do začetka 28. izvedbe ljubljanskega maratona, ki se ga bo v dveh dneh udeležilo skoraj 25 tisoč tekačev in tekačic iz rekordnih 86 držav. V soboto bodo tekli otroci in mladi, nedelja pa bo namenjena udeležencem, ki se bodo lotili teka na deset, 21 in 42 kilometrov. Med novostmi sta nov generalni sponzor in ločena štarta teka na deset kilometrov in maratona. Vreme bo v soboto bolj kislo, v nedeljo pa naj bi se pokazalo tudi sonce. Organizatorji pozivajo k strpnosti, saj bodo zaradi tekaškega praznika številne ljubljanske ulice in ceste začasno zaprte.

Pomembna novost letošnjega maratona je sprememba ure štarta teka na deset kilometrov. Tekači na najkrajši nedeljski razdalji bodo štartali že ob 8. uri zjutraj, čaka pa jih skoraj v celoti prenovljena proga.

Foto: Grega Valančič/Sportida Na dvodnevni tekaški praznik je prijavljenih skoraj 25 tisoč tekačev. Za sobotni program otrok in mladih je prijavljenih 1.733 lumpijev in 7.625 šolarjev, za nedeljske teke pa so organizatorji zabeležili 15.267 prijav. "To je skoraj dva tisoč več kot lani, tretjina je tujcev, 5.092, na kar smo izredno ponosni, saj prihajajo kar iz 86 držav," je letošnje številke 28. izvedbe maratona povzela direktorica tekmovanja Barbara Železnik.

Barbara Železnik Foto: Ana Kovač Število prijav nakazuje, da bi ob udeležbi vseh prijavljenih prireditelji lahko celo dosegli rekord po številu udeležencev maratona v prestolnici, poroča STA. Leta 2015 se je vseh tekov udeležilo 24.372 tekačev, od tega 7.781 v soboto in 16.591 v nedeljo.

Kakšno bo vreme na Ljubljanskem maratonu?

Obeta se rekordna tuja udeležba

Za vse tri nedeljske teke (10, 21 in 42 kilometrov) je skupaj prijavljenih 15.267 tekačev iz rekordnih 86 držav, s tem so dosegli najvišjo udeležbo tujih tekačev v zgodovini dogodka. Povprečna starost tekača je 39 let. Na desetkilometrski tek s štartom ob 8. uri je prijavljenih 6.148 tekačev, na polmaraton in maraton s štartom ob 9. uri pa 6.238 oziroma 2.882, kar je skoraj 50 odstotkov več kot lani. Organizatorje veseli zlasti dejstvo, da je na najdaljši, maratonski razdalji letos izjemno veliko prijav.

Od tega je 10.175 domačih tekmovalcev, število tujih tekačev se je letos povzpelo na rekordnih 5.092. Delež tujih tekačev ostaja stabilen pri 33 odstotkih celotne udeležbe. Najbolj množično prihajajo iz Hrvaške, Srbije, Avstrije, Italije, Velike Britanije, Bosne in Hercegovine, Nemčije, Francije in Madžarske.

Borut Podgornik je predstavil vrhunske tekmovalce z ustreznim "rankingom", ki so jih privabili v Ljubljano. Večina pride iz Kenije in Etiopije, je dejal. Nastopila bosta tudi oba lanska zmagovalca, Kenijec Edmond Kipngetich (2:06,47) s štartno številko 1 in Etiopijka Senbeta Zinash Gerado s številko 11, ki je lani tekla rekord proge (2:21:05).

Primož Kobe bo skušal popraviti slovenski rekord ljubljanskega maratona, ki sega v leto 1998. Roman Kejžar je maratonsko razdaljo takrat pretekel v času 2:18,22. Foto: Aleš Fevžer Najboljši slovenski maratonec Primož Kobe bo lovil slovenski rekord na ljubljanskem maratonu, ki ga je leta 1998 dosegel Roman Kejžar (2:18,22), državna rekorda pa bosta lovila tudi Liza Šajn na 21 in Jan Kokalj na deset kilometrov.

Tekaški praznik bodo v soboto odprli najmlajši

Dvodnevni tekaški praznik v Ljubljani bodo v soboto začeli najmlajši. Štart vseh tekov bo letos na ploščadi Ajdovščina pred Figovcem, cilj pa bo na Kongresnem trgu. Dolžina proge za promocijski tek Zlate pentljice, ki se bo začel ob 11.30, je 500 metrov, tam bodo pet minut prej tekli tudi na inkluzivnem dogodku otroci oziroma mladostniki, odrasli ali starejši, ki potrebujejo spremstvo. Ob 11.35 se bodo začeli teki osnovnošolcev do petega razreda na 500 in tisoč metrov.

Preostali osnovnošolci bodo od 12.45 tekli na 1.500 metrov, srednješolci pa bodo ob 15. uri začeli nastope na 2.800 metrov. Lumpijev tek za najmlajše na 200 metrov, za katerega ni potrebna prijava, bo ob 10. uri odprl tekaške dogodke prvega dneva. Tek nima tekmovalnega značaja in bo potekal brez merjenja časov, otroci bodo sodelovali brez spremstva staršev, izjema bo prvi tek, ki je namenjen najmlajšim otrokom v otroških vozičkih in staršem ali skrbnikom.

Foto: Grega Valančič/Sportida Prevzem štartnih številk tudi letos na sejmu Tečem

Tekači bodo štartne številke lahko prevzeli na sejmu Tečem, ki bo vse do nedelje tudi letos potekal v zelenem ringu Arene Stožice. Obiskovalci se bodo lahko sprehodili med 54 ponudniki različnih športnih blagovnih znamk, prehranskih dopolnil in med drugimi razstavljavci, ki želijo s svojimi izdelki nagovoriti najdejavnejšo skupino tekačev. Vstop je prost.

Poziv organizatorjev k uporabi javnega prevoza

Organizatorji maratona udeležence in obiskovalce pozivajo, naj, če le lahko, uporabljajo javni prevoz, saj bodo v mestu številne zapore. Javni prevozi z mestnimi avtobusi LPP bodo za udeležence tudi letos brezplačni, poleg rednih prog so organizatorji v sodelovanju z mestno občino Ljubljana dodali še tri izredne avtobuse, ki bodo vozili z Barja, Dolgega mostu in Stožic.

Preberite še: