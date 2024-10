Pričakujejo več kot 15 tisoč tekačev, rekordno število tujih

Prireditelji letošnjega NLB 28. Ljubljanskega maratona so sporočili, da so za tekaške preizkušnje 20. oktobra prejeli 15.267 prijav za tri različne razdalje. Maratonsko razdaljo bo teklo 2.881 tekačev, polmaratonsko 6.238, na deset kilometrov pa se bo pomerilo 6.148 tekmovalcev in tekmovalk. Kot so dodali organizatorji, je 10.175 domačih tekačev.

Število tujih tekačev se je letos povzpelo na rekordnih 5.092, prihajajo pa iz kar 86 različnih držav. "S tem smo dosegli najvišjo udeležbo tujih tekačev v zgodovini dogodka. Delež tujih tekačev ostaja stabilen pri 33 odstotkih, kar je rezultat uspešnega dela na mednarodni promociji dogodka. Najbolj množično so zastopane države Hrvaška, Srbija, Avstrija, Italija, Združeno kraljestvo, Bosna in Hercegovina, Nemčija, Francija in Madžarska," so sporočili prireditelji največjega tekaškega dogodka v Sloveniji.

"V organizaciji veliko časa posvečamo razumevanju navad in potreb tekačev. Skladno s tem uvajamo izboljšave tako pri izvedbi kot v komunikaciji. Verjamem, da so te navdušujoče številke v veliki meri prav posledica tega, da znamo prisluhniti tekačem," je povedala direktorica Ljubljanskega maratona Barbara Železnik.

Letos bodo za eno uro premaknili štart desetkilometrskega teka, ta bo ob osmi uri zjutraj, tekači na daljših razdaljah pa bodo šli na progo uro kasneje. "Tako bomo zagotovili varnejši in manj stresen prihod na štart, po cilju pa tudi prehod v območje za regeneracijo. Po nekajletnem premoru se vrača tudi tekaška majica," še sporočajo organizatorji.

Podporo nudijo domačim tekačem na dolge proge, Primož Kobe pa bo poskusil izboljšati najboljši slovenski izid Ljubljanskega maratona. Ta rekord si lasti Roman Kejžar, ki je leta 1998 maratonsko progo pretekel s časom 2:18:22. Kobe se želi letos spustiti pod mejo 2:15:00.

Prireditelji so postregli tudi z nekaterimi drugimi podatki. Povprečna starost tekača na ljubljanskem maratonu bo 39 let. "Kar 29 odstotkov prijavljenih oziroma 4.472 tekačev je starih do vključno 30 let, kar pomeni skoraj 600 več mladih tekačev v primerjavi z lanskim letom. Najmlajši tekač ima 16 let, najstarejša udeleženka pa kar 90 let, kar lepo ponazarja raznolikost udeležencev tega športnega praznika."

Za odstotek se je dvignil tudi delež žensk v primerjavi z lani.

