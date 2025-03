Erika Bojanc in Primož Kobe najboljša športnika Novega mesta

V izboru športnika leta se je na drugo mesto uvrstil kolesar Nejc Peterlin, tretji je bil teniški igralec Marko Retelj.

Nagrade najboljšim sta podelila atletinja Lia Apostolovski in nekdanji kolesar Jani Brajkovič.

Namen prireditve je predstavitev in popularizacija športa, športnikov in športnih delavcev, sočasno pa se jim na ta način zahvalimo za vloženo delo v športu, so zapisali na novomeški občini.

Na prireditvi so podelili tudi 52 županovih priznanj. Vsem športnikom za osvojitev naslova državnih prvakov ali za nastop v reprezentanci Slovenije v kadetski, mladinski ali članski kategoriji.

Podelili so tudi 24 nagrad zaslužnim športnim delavcem za večletno delo v športu. Najvišje priznanje, zlato Bloudkovo značko za življenjsko delo za več kot trideset let dela v športu, sta prejela Dušan Okleščen (rokomet, planinstvo) in Leon Stipaničev (košarka), so še zapisali pri novomeški občini.