Primož Kobe poskrbel za napete trenutke, rekord je ujel za pičlo sekundo

"Ves čas sem verjel, da mi bo uspelo, da sem tega sposoben, čeprav sem se v drugi polovici znašel v hudi krizi, ampak sem nekako zaradi svojih izkušenj na teh klancih, ko mi ni šlo, obdržal mirno glavo in tekel v stabilnem ritmu, kar je zelo pomembno. Poslušal sem tudi gledalce, hrabril sam sebe in prišel do cilja," je v cilju razlagal najboljši Slovenec na 28. Ljubljanskem maratonu Primož Kobe.

Napaka, lovil je Medveda

V absolutni konkurenci je zasedel osmo mesto, izpolnil pa je svoj glavni cilj in izboljšal dosežek Romana Kejžarja iz leta 1998. Najboljši slovenski čas na ljubljanskem maratonu je popravil za sekundo in rekord zdaj znaša 2:18:21. V ciljnem šprintu so ga ponesli navijači. "Vem, da danes ni bil moj najboljši dan. Mogoče sem napako naredil na 16. kilometru, ko sva z Mitjo (Krevsom, op. p.) začela loviti Jakoba Medveda, ki sva ga videla pred seboj. Tam je šlo nekaj kilometrov malo prehitro in na polovici sem že plačal davek. Tudi na 15. kilometru nisem vzel pijače, kar se je prav tako poznalo, saj je hidracija na maratonu izjemno pomembna," je še povzel dogajanje s proge.

V drugi polovici zašel v velike težave

"Ves čas sem verjel, vedel sem, da imam rezervo, bila je stvar glave. Vodim tudi rekreativne tekače, ki jim ves čas pravim, da je maraton stvar glave, in danes zjutraj na štartu so me na to opomnili oni. Vsakdo ima krizo in vsaka kriza mine. Na polovici sem imel še ogromno rezerve, šlo je nekako po načrtih, v drugi polovici sem zašel v kar velike težave, na 30. kilometru sem se spet počutil dobro, od 33. do 36. spet slabše, ampak tam je tudi težji del proge," je še razlagal slovenski državni prvak, ki je sprva ciljal celo na čas pod dvema urama in 15 minutami, a so se mu načrti že pred štartom malce izjalovili, ostal je namreč brez narekovalca tempa, ki ni dobil vize. "Priprave na ta ljubljanski maraton niso potekale idealno, daleč od tega, vedel pa sem, da sem tega sposoben, in če bi imel še narekovalca tempa, bi bilo veliko lažje in zagotovo tudi hitreje."

Na 15. kilometru ni vzel vode in to obžaloval. Foto: www.alesfevzer.com

Zdaj se mora predvsem dobro spočiti, še pravi Kobe, za konec leta ima še načrte, vse pa bo odvisno od tega, kako dobro se mu bo uspelo nanje pripraviti. Naslednjo pomlad si želi nastopiti na naslednjem velikem maratonu in doseči še en dober čas. "Pri tej starosti ne morem več napovedovati veliko. Sledil bom telesu. Počutim pa se dobro, ne počutim se počasnega," je še zaključil Dolenjec.

Etiopija le še za zmago zaostaja za Kenijo

Zmage v moški konkurenci se je veselil Tamire Getaneh Molla. "Super srečen sem," je dejal v cilju, čeprav mu s časom 2:06:29 ni uspelo ogroziti rekorda rojaka Sisaya Lemme, ki je leta 2018 v Ljubljani zmagal z 2:04:58. Drugi je bil danes lanski zmagovalec, Kenijec Edmond Kipngetich (2;07:03), tretji pa še en Kenijec Collins Kipkurui Kipkorir (2:07:28).

Na ljubljanskem maratonu je bilo do zdaj deset zmagovalcev iz Kenije in po današnji devet iz Etiopije. Naslednje leto – 29. Ljubljanski maraton bo v nedeljo, 19. oktobra – lahko tako pride do izenačenja.

