Na NLB 28. Ljubljanskem maratonu sta zmagi na polovični razdalji (21 kilometrov) ostali v Sloveniji, še več, Jakob Medved in Liza Šajn sta izboljšala rekordni znamki v konkurenci mlajših članov. "Šlo bi še hitreje, če bi se teka lotil pametneje," je v cilju priznal 22-letni tekač iz Bevk. Njegova vrstnica iz Logatca pa je uspešno premagovala raznorazne krize in prav tako izboljšala svoj državni rekord.

Jakob Medved je do zmage na polmaratonu v Ljubljani prišel s časom 1:07:16 in tako za dve sekundi popravil svoj državni rekord na tej razdalji, ki ga je dosegel lani v Amsterdamu. "Načrt je bil slediti najhitrejšim maratoncem in teči čim bližje 1:03, ampak sem po šestih, sedmih kilometrih videl, da je tempo premočan, in sem se odločil, da ga raje malo spustim in v svojem tempu sploh pridem do konca. Šest kilometrov sem torej tekel v skupini, od tam naprej pa sem se zanašal samo nase," je povedal v cilju NLB 28. Ljubljanskega maratona.

Za 23 sekund je premagal drugouvrščenega Mitjo Krevsa, tretjega Timoteja Bečana pa za več kot dve minuti. "Krevs se mi je na koncu zelo približal, ko me je že začelo zmanjkovati, sicer pa sva tekla skupaj v skupini le prvih 500 metrov," je še povedal rekorder do 23 let. Zadovoljen je z zmago, ne pa najbolj s svojim časom. "Mislim, da bi se dalo teči hitreje, če bi se vsega lotil pametneje, ampak sem šel na vse ali nič in je kar je. Naslednje leto oziroma enkrat v prihodnosti bom poskusil izboljšati čas."

Svojo prihodnost pa vidi v najdaljšem, 42-kilometrskem teku. "Najbolj si želim priti na olimpijske igre v maratonu, to je moj glavni cilj. In seveda svetovna prvenstva," še pravi zmagovalec ljubljanske "polovičke".

Prebrodila je vse krize, v zaključku pa so jo ponesli gledalci

Tudi 22-letna Liza Šajn je izboljšala svoj državni rekord na 21 kilometrov, ta po njeni današnji zmagi v Ljubljani znaša 1:12:17. "Danes je bila res super dirka, vedno se rada vračam na ljubljanski maraton. Čeprav sem iz Logatca, imam občutek, da je to moja domača tekma. Kot bi tekla doma. Letos sem si v prvi vrsti želela izboljšati lanskoletno uvrstitev, ko sem bila tretja, za Anjo Fink Malenšek in Marušo Mišmaš Zrimšek. Cilj je bila torej zmaga, potem pa tudi krepko izboljšanje svojega državnega rekorda v polmaratonu za mlajše članice," je na Kongresnem trgu razlagala članica Slovana, ki je tekla šele svoj tretji polmaraton v karieri.

Lizo Šajn so v zaključku polmaratona ponesli gledalci. Foto: Peter Kastelic/AZS

Šele v zadnjih dveh letih se je s tekaških stez preusmerila na daljše cestne teke, zdaj ima načrte v polmaratonu, v prihodnjih letih pa računa, da bo prešla v maraton, a počasi. Njen današnji rekord ni bil vprašljiv, pravi. "Glede na letošnjo jesensko sezono, ko sem tekla na pet in deset kilometrov na cesti, sem vedela, da to imam v nogah, seveda pa je to treba tudi pokazati na dan dirke. Imela sem veliko pomoči trening partnerja Mila Kerina, ki ga moram res izjemno pohvalit. Bil mi je v veliko pomoč in spodbudo, ritem mi je narekoval vse do 18. kilometra. Vedela sem, da če sledim njemu, mi ostane le še cilj, v tem pa so me ponesli gledalci. Res sem zelo zadovoljna. Tudi pogoji so bili letos idealni, v začetku je bilo rahlo mrzlo, kar pa je za dolgoprogaše super, ker se med tekom ogrejemo, nato je posijalo tudi sonce."

Prvih deset kilometrov je tekla povsem sproščeno, ritem se ji je zdel celo malce prepočasen, od 12. kilometra naprej pa je bila bitka. "Postajalo je vse težje, na koncu je na trasi nekaj vzponov, in ko si na robu moči, se to kar pozna, noge začnejo peči. Ampak vedela sem, da če pridem čez Rožno dolino, mi bo cilj uspel. Krize so vedno, vedno je boj s samim seboj, z glavo, pojavljajo se različni dvomi, ampak poskušala sem ohraniti osredotočenost in verjeti, da mi bo uspelo."

