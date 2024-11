Liza Šajn zmagala v Veroni

Slovenska atletinja Liza Šajn (Slovan) je zmagala v teku na 21 km v italijanski Veroni. S časom ure, 12 minut in 21 sekund je le za štiri sekunde zaostala za svojim slovenskim rekordom za mlajše članice 1:17:21.

Na drugem in tretjem mestu sta bili Italijanki, Eva Serena (1:19:22), ki je za Slovenko zaostala več kot sedem minut, in Debora Sartori (1:20:19).

V maratonu na 42 kilometrov je tekel tudi Rok Puhar, a tekme ni končal.

Liza Šajn je državni rekord do 23 let dosegla prejšnji mesec na ljubljanskem maratonu, ko je zmagala z 1:12:17.

"Po ljubljanskem maratonu sem želela odteči še en polmaraton za nabiranje izkušenj. Proga v Veroni sicer ni hitra, je kar dinamična in ima nekaj vzponov, v zadnjih kilometrih pa je bilo cestišče tlakovano s kockami. V Ljubljani sem imela narekovalca ritma, tu pa sem tekla sama in sem se morala bolj priganjati. Zato mi daje ta izid veliko spodbude za naprej, da grem v pravo smer in lahko v dobrih pogojih tečem še bolje," je konec svoje uspešne jesenske sezone v cestnih tekih sklenila Šajn.

Preberite še: