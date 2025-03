Klara Lukan šesta, Šajn sedma v Franciji

Pred Lukan so bile v cilju le predstavnice Etiopije, zmagala je Hirut Meshesha s 14:30. Na 10 km je prav tako slavila Etiopijka Asmarech Anley s 30:34, Šajn, ki od januarja letos nastopa v kategoriji članic, pa je bila tretja Evropejka.

"Zadovoljna sem, to je bila super popotnica za evropsko prvenstvo v cestnih tekih naslednji mesec. Preverili smo formo in ta je res na visoki ravni, drugi najhitrejši cestni tek mi je uspel. Razmere pa so bile težke, bilo je veliko vetra in nizke temperature. Na startu me je zelo zeblo in sem se namučila, da sem se ogrela. Odhajam zdaj s samozavestjo nazaj na priprave, v Maroko se vračam še za dva tedna," je pojasnila Lukan.

"Današnja tekma je bila pomembna priprava na polmaraton aprila na EP v cestnem teku. Z izidom in uvrstitvijo sem zelo zadovoljna. Kot kaže, sem na dobri poti, da lahko uspešno nastopim na prvenstvu naslednji mesec v Belgiji. Kljub težjim razmeram zaradi kar močnega vetra sem se med tekom odlično počutila, vzdušje pa je bilo odlično," pa je pojasnila Šajn.

Lukan je na prejšnjem teku v Castellonu pri Valencii 16. februarja s časom 30 minut in 26 sekund krepko popravila svoj prejšnji slovenski rekord in obenem za šest sekund zgrešila evropski rekord.

Štiriindvajsetletna Lukan je v Monte Carlu v začetku prejšnjega meseca izpolnila tudi normo za svetovno prvenstvo, ki bo septembra v Tokiu. Na dvoranskih tekmah v tej zimi ni nastopala, tudi ne na EP in SP ta mesec. Sredi aprila jo čaka evropsko prvenstvo v cestnih tekih v Belgiji.

Lukan je absolutna državna rekorderka na večini tekov na daljših razdaljah, v tekih na 2000 metrov (5:40,91), 3000 metrov (8:44,80), 5000 metrov (15:01,37) ter cestnem teku na pet (14:45) in 10 km (30:26). Le v teku na 10.000 metrov na stadionu je rekorderka Helena Javornik, ki je na olimpijskih igrah v Atenah tekla 31:06,63.

Preberite še: