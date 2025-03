Od dveh slovenskih junakinj na SP le ena, podpisane pogodbe v višini 350 tisoč evrov

Poleg Tine Šutej, ki je edina dosegla normo, bodo preko svetovne lestvice na Kitajskem nastopili še Maja Mihalinec Zidar, Lucija Potnik (obe 60 m), Nika Glojnarič (60 m ovire) in Neja Filipič (troskok) in Filip Jakob Demšar (60 m ovire).

Anita Horvat se je nastopu v Nankingu v luči priprav na poletno sezono odpovedala. Še ta mesec se bo v domovino vrnila iz svoje pripravljalne baze v Španiji. Za osvojeno odličje na EP je od zveze na sprejemu reprezentance v Ljubljani prejela 3000 evrov denarne nagrade, Šutej pa še tisoč več. V finalu EP je nastopila še Filipič in zasedla osmo mesto.

Preostala slovenska peterica je na Nizozemskem izpadla v kvalifikacijah, najbližje finala je bil Anej Čurin Prapotnik, ki je bil 13. na 60 m.

Šutej: Medalje niso samoumevne

"Ta medalja mi pomeni veliko. Ko sem leta 2021 osvojila svojo prvo veliko člansko medaljo in dve leti pozneje še drugo na dvoranskem EP, sem si dejala, da mi bo sedaj steklo. A medalje niso samoumevne. V lanski olimpijski sezoni sem imela veliko poškodb in mi je samozavest malo upadla. Po dobrem načrtu in pripravah pa sem to zimo znova dobro pripravljena in brez poškodb. Na EP sem poleg medalje dosegla normi za SP na prostem in v dvorani, kar me zelo veseli," je na novinarski konferenci povedala Šutej.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

"V kvalifikacijah vedela, da lahko osvojim medaljo. Nesrečo sem imela v peti seriji, ko je bil skok edini v finalu veljaven in sem podrsala s prstom po mivki. Drugače bi bil pol metra ali še kaj več boljši. To me je malo zmedlo, škoda. Vse pa se zgodi z razlogom. Za Kitajsko sem tako prihranila kakšen meter," je menila Filipič.

V prvem krogu EP so izpadli 19. Filip Jakob Demšar na 60 m ovire, v isti disciplini 20. Nika Glojnarič, 24. je bila Maja Mihalinc Zidar na 60 m in 26. Rok Ferlan na 400 m.

Izpolnila se ji je želja, da jo je na tekmi gledala hčerka

Mihalinec Zidar se je po porodu znova vrnila na velika tekmovanja. "Super, izpolnila pa se mi je želja, da me je prišla hčerka gledat na tekmo. Za štiri tisočinke sem sicer zgrešila polfinale. Kot prva rezerva sem morala ostati še na ogrevanju, a priložnosti za tek v polfinalu nisem dobila. Nisem razočarana, nekaj sem prihranila še za Kitajsko."

Foto: Boštjan Podlogar/STA

V Nankingu bosta nastopila tudi oba tekača na visokih ovirah. "Zadovoljna sem bila z doseženim na prvenstvu, saj sem tej v sezoni vzponov in padcev še zbolela. Šele sedaj prihajam v formo. Po analizi teka sem videla napake, ki so mi odvzele polfinale. Sposobna sem teči pod 8,05 sekunde," je pred SP napovedala Glojnarič.

Demšar je dodal: "Dosegel sem izid sezone na EP, a imam kljub solidnemu teku še rezerve. Potovanje in časovna razlika sicer lahko vplivata na tek na SP, ampak če ga bom tehnično izvedel bolje kot na Nizozemskem, lahko tečem pod 7,70 za osebni rekord."

Potnik ni tekmovala na EP, a se ji je uspelo uvrstiti na SP za njen prvi veliki članski nastop: "Dolgo sem spremljala svetovno lestvico in bila kar presenečena, da sem se prebila na SP. Vesela sem, da bom svoj prvenec opravila v tako dobri slovenski reprezentanci. Nekaj časa že nisem tekmovala, a sem trenirala in upam, da mi bo uspelo teči mlajši članski slovenski rekord."

Foto: Boštjan Podlogar/STA

"Obeh medalj z dvoranskega evropskega prvenstva smo izjemno veseli, lahko bi ostali tudi brez. Šutej in Horvat sta povedali, da sta si medalji izborili in sta naredili v danem trenutku največ, kar sta zmogli. Tudi ostala reprezentanca se je izkazala s svojimi najboljšimi izidi kariere ali sezone," pa je dosežke na EP strnil predsednik AZS Primož Feguš.