Tina Šutej je na dvoranskem atletskem evropskem prvenstvu v nizozemskem Apeldoornu v soboto osvojila srebrno medaljo v skoku s palico. To je bila njena tretja zaporedna srebrna medalja na evropskih dvoranskih prvenstvih in skupno enajsta slovenska.

Želela si je zlata, a ne more reči, da ga je izgubila

"Odlično sem skakala, ampak Angelica je bila boljša." Foto: Peter Kastelic/AZS Mnogokrat je bila ambiciozna Ljubljančanka, ki že leta živi in trenira v Celju, nad drugim mestom razočarana, tokrat pa ne. "Vesela sem srebra, veliko bolj kot na prejšnjih prvenstvih. Zavedam se, da je težko stopiti na zmagovalni oder velikih tekem," je dejala po finalu. "Seveda sem si želela zlate medalje, a ne morem reči, da sem jo izgubila, kot sem menila kdaj prej, ampak da sem osvojila srebro," je še dodala.

V finalu je preskočila 4,75 metra za svoj najboljši izid sezone. Nato se je odeta s slovensko zastavo veselila odličja in odtekla še častni krog skupaj s Švicarko Angelico Moser, ki je za zlato skočila 4,80 metra, tretja je bila Francozinja Marie-Julie Bonnin s 4,70 metra. "Bilo je zelo lepo teči v častnem krogu, ponosna sem na to, da sem spet na zmagovalnem odru. Odlično sem skakala, ampak Angelica je bila boljša. Vedela sem, da je zelo dobra, prišla je na EP z boljšim izidom sezone od mene. Menila sem, da bom 4,80 skočila prvič, ampak mi ni uspelo," je bila odkrita Tina Šutej.

Odkrito: Švicarka si je zaslužila zlato

Njen trener Milan Kranjc ji je predlagal, da bi šla lahko po neuspešnem prvem skoku na 4,80 metra takoj na višino 4,85 metra. "Nisem želela tvegati, ker je to višje od mojega državnega rekorda. Preskočila bi preveč stopničk, zato sem normalno nadaljevala tekmo. Nisem bila prepričana, da lahko grem takoj na 4,85 metra in da bi bila tam uspešna," je o razlogih, da je odklonila zamisel, povedala slovenska rekorderka. Priznala je, da ji je po tekmovanju, ki se je močno zavleklo, tudi že zmanjkovalo moči. Njena najboljša znamka je 4,82 metra, ki jo je zabeležila februarja leta 2023 v Ostravi na Češkem.

Tako kot na dvoranskem evropskem prvenstvu leta 2021 na Poljskem jo je tudi tokrat premagala le Švicarka Moser. "Tudi ona je tako kot jaz začela prav v Torunu s pohodom na medalje. Imela je dobre izide v tej zimi, ima tudi boljši osebni rekord. Tudi ona je skočila največ v tej zimi prav danes in si je zaslužila zlato," je že včeraj športno priznala zimzelena slovenska šampionka.

Z mislimi že usmerjena v prihodnost

Po težavni sezoni 2024, v kateri se je spopadala s poškodbami in zato tudi na vrhuncu leta na olimpijskih igrah v Parizu ni bila konkurenčna za odličja, se je zdaj vrnila v svoji najboljši različici, kar je odlična napoved tudi za nadaljevanje dvoranske sezone in seveda tudi poletne. Zdaj jo čaka še dvoransko svetovno prvenstvo v kitajskem Nanjingu od 21. do 23. marca, septembra pa še svetovno prvenstvo na prostem v Tokiu na Japonskem.

Od leta 2021 je osvojila pet medalj in je edina v slovenski atletski zgodovini s tremi odličji z dvoranskih EP. "Ponosna sem na svoje dosežke. Na vsaki veliki tekmi je lepo stati na zmagovalnem odru, a še vedno čakam na zlato medaljo. Imam dober občutek, vesela sem, da sem zdrava po vseh zdravstvenih težavah v prejšnjih letih. Lepo je, da lahko še vedno skačem na vrhunski mednarodni ravni. A vem, da lahko grem še višje in bom na tem delala," je po poročanju STA in AZS še povedala slovenska junakinja prvenstva v Apeldoornu, ki je že usmerjena v prihodnost.

"Zdaj je na vrsti Nanjing. To bo zanimiva tekma, a ne bo dovolj časa za privajanje na časovno razliko. Začeli bomo tekmovati dopoldne ob 11. uri po lokalnem času, kar je ob štirih zjutraj po našem času. Upam, da bom dovolj budna za nastop. Bo močnejša konkurenca kot tu na EP, a tudi povsem nova tekma. Tokat sem bila zelo blizu 4,80 metra v drugem skoku in upam, da bom na tej višini uspešna na Kitajskem."

Pred Tokiem še veliko izzivov

Poleti bo glavna tekma leta septembra v japonski prestolnici. "September in SP sta še daleč. Veliko tekem bo prej. Najprej diamantna liga, začela bom v Dohi in Rabatu, pa tudi ekipno EP v Mariboru bo. To bo zelo pomembna tekma, na domačem terenu se bo reprezentanca borila za preboj v prvo ligo. Sama pa si želim nadaljevati na visoki ravni in postaviti še kakšen državni rekord," si je zaželela.

