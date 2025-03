Srebrna medalja za Tino Šutej!

Slovenska rekorderka v skoku ob palici Tina Šutej je na evropskem dvoranskem prvenstvu v Alpedoornu osvojila srebrno odličje. V današnjem finalu je preskočila 4,75 m in zaostala le za zlato Švicarko Angelico Moser, ki je preskočila pet centimetrov več. Bronasto odličje je osvojila Francozinja Marie-Julie Bonnin (4,70).

Tina Šutej je bila srebrna tudi na zadnjem evropskem dvoranskem prvenstvu v Istanbulu leta 2023, današnje srebro pa je že njeno tretje na teh tekmovanjih. Druga je bila namreč tudi v Torunu na Poljskem leta 2021.

S preskočenimi 4,75 metra je članica celjskega Kladivarja dosegla najboljši izid sezone.

Prvo višino finala, 4,30 m, je Šutej izpustila, nato pa 4,55 m zmogla prvič, 4,65 m pa drugič. Ko je letvico na 4,70 m preskočila v prvem skoku, je prevzela vodstvo in potem, ko je zadovoljna vstala z blazine, nasmejano zaploskala publiki. Medalja je začela dobivati obliko.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Edina je namreč to višino zmogla prvič, drugič Moser in Bonnin, ki sta bili potem na drugem in tretjem mestu, ker je vse prejšnje višine Švicarka preskočila prvič.

Za tedaj četrto mesto je 4,70 m drugič zmogla tudi Finka Elina Lampela. V tretjem skoku je bila uspešna nato še Italijanka Roberta Bruni za peto mesto.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Ta peterica je nadaljevanje na višini 4,75 m. Šutej je letvico dvakrat podrla, le Moser pa je bila v drugem poskusu prek nje in prišla na čelo pred tedaj drugo Šutej. Preden je slednja skočila tretjič, so vse ostale končale tekmovanje in tedaj je bilo že jasno, da bo Slovenka najmanj druga.

A se Šutej ni dala, tretjič je šla prek letvice in se nato z Moser pomerila za zlato. Tako je bilo tudi v Torunu na dvoranskem EP 2021, ko je Šutej osvojila prvo člansko veliko medaljo in jo je ugnala le Švicarka.

Ta je imela prednost v tokratnem zaključku, saj je na naslednji višini 4,80 m vodila. Čeprav se je letvica na tej višini po njenem prvem skoku zelo tresla zaradi dotika, pa ni padla s stojala. Šutej je bila nato trikrat neuspešna za peto člansko odličje na velikih tekmah.

