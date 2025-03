Ana Peleteiro Compaore Foto: Reuters Zlato si je v bogato zbirko dodala Španka Ana Peleteiro Compaore, ki je skočila 14,37 m v predzadnji seriji, kar je izid sezone v Evropi. Bila je že evropska prvakinja lani na prostem v Rimu in pred šestimi leti v Glasgowu evropska dvoranska prvakinja. Srebro je za svoje prvo veliko člansko odličje osvojila Romunka Diana Ana Maria Ion 14,31 m, osebni rekord je dosegla v zadnji seriji, bron pa Finka Senni Salminen s 13,99 m in svoje prvo veliko člansko odličje. Praznih rok je na petem mestu ostala Turkinja Tugba Danismaz (13,79 m), branilka naslova in srebrna lani na EP na prostem v Rimu.

Neja Filipič je začela finale, ravno nasprotno od kvalifikacij, kjer je bila na vrsti zadnja. Najprej se je pripravljala za skok, tik pred nastopom pa jo je sodnik prekinil in je morala nekaj minut počakati, da so zamenjali odrivno desko. V drugem poskusu prve serije je prestopila za 5,8 centimetrov in bila tudi precej pod 14 metri. Le tri od osmih finalistk so imele veljavne poskusu, povedla je Romunka Ion s 13,82 m. Filipič je tudi drugič prestopila, povedla pa je s prvo daljavo tekme prek 14 m (14,20) Peleteiro Compaore.

Filipičeva je tretjo serijo odprla z novim prestopom, tokat po odrivu sploh ni opravila do konca preostalih dveh skokov. S tem je bil zgolj ena od dveh tekmovalk, ki sta bili še brez izida po polovici finala. V četrtem poskusu se je še šestič na tem EP pred njenim imenom pojavila rdeča podlaga za neveljaven poskus, saj je tudi v kvalifikacijah po dveh prestopih šele v tretjem in zadnjem poskusu zagotovila finale. Predzadnji skok na tekmi je Filipič prinesel 13,39 m, ko je odskočila 7,8 cm pred črto za odriv in nato s telesom prehitro podrsala, sicer bi bila blizu 14 m. Tedaj je bila sedma, predzadnja, a je to mesto skoraj takoj izgubila. Peleteiro Compaore je v tej seriji drugič preskočila 14 m. V šesti, finalni seriji pa je Filipič znova prestopila.

"Daljava, ki sem jo dosegla, ni najboljša. Sem pa podrsala z roko ob pristanku, to se mi še ni primerilo, še sedaj ne vem, kako se je to zgodilo. Skoki so bili sicer dolgi, a niso bili veljavni," je po nastopu povedala Filipičeva in napovedala, da bo skušala večjo daljavo doseči v drugi polovici tega meseca na dvoranskem SP v kitajskem Nanjingu. "Odločila sem se, da za razliko od kvalifikacij tokrat zaleta ne bom krajšala po prestopih, ker sem se zavedala, da bo treba za medaljo skočiti daleč. Ni manjkalo veliko, ampak žal se tokrat ni izšlo. A sem zadovoljna, da skoki niso bili slabi."