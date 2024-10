Povabljeni afriški asi našpičeni, pri slovenskih nekaj težav

Danes so podelili startne številke najboljšim povabljenim tekačem, ki bodo v nedeljo na 28. ljubljanskem maratonu poskušali napasti rekordni znamki. Prirediteljem je uspelo, da bosta na startu tudi lanska zmagovalca, Kenijec Edmond Kipngetich in Eiopijka Zinash Gerado Senbeta. Slovenski as Primož Kobe, ki je napovedal napad na slovenski rekord ljubljanskega maratona, pa je ostal brez narekovalca tempa. Nastop sta morali odpovedati tudi najboljši slovenski maratonki Neja Kršinar in Anja Fink Malenšek.

Prirediteljem ljubljanskega maratona je tudi letos uspelo v slovensko prestolnico privabiti odlične afriške maratonce, ki so zagotovilo za odmevne rezultate. Na startu bo lanska zmagovalka in rekorderka v ženski konkurenci Zinash Gerado Senbeta. 26-letna Etiopijka je lani zmagala s časom 2:21,05, letos pa si želi rekordni čas še izboljšati. Lani je prehitro ostala sama, zato želi letos dlje časa ostati v skupini. "Teči želim hitreje kot lani," pravi tekačica, ki bo nosila startno številko 11.

Z visokimi cilji sta v Ljubljano pripotovali tudi 29-letna debitantka ljubljanskega maratona, Kenijka Joyce Chepkemoi Telle in Dolshi Tesfu Teklegergish iz Eritreje. Teči želita pod dvema urama in 19 minutami.

V moški konkurenci bo lansko zmago branil Kenijec Edmond Kipngetich. Letos si želi izboljšati lanski dosežek 2;06:47. Izzval ga bo rojak Collins Kipkurui Kopkorir, ki si je za cilj zastavil izboljšanje osebnega rekorda (2:06,44), pa tudi Etiopijec Getaneh Molla Tamire, ki ima najboljši osebni rekord med prijavljenimi maratonci. Leta 2019 je v Dubaju zmagal z osupljivim časom 2:03,34, v Ljubljani pa bo nastopil prvič. Želi pa si izboljšati dosežek rojaka Sisaja Lemma, ki je na ljubljanskem maratonu zmagal leta 2018 z rekordnim časom 2:04,58.

Kobe ostal brez zajca

Primož Kobe je moral malce prilagoditi načrte. Foto: Simon Kavčič Prireditelji so povabili tudi 45 najboljših slovenskih tekačev, v ženski konkurenci pa sta se morala zaradi službenih obveznosti nastopu odpovedati najboljši slovenski maratonki Anja Fink Malenšek in Neja Kršinar. Med moškimi je Primož Kobe napovedal, da bo napadel najboljši slovenski izid vseh časov. Ta rekord (2:18,22) ima vse od leta 1998 v lasti Roman Kejžar, ta je leta 2009, ko so maratonci v Ljubljani že tekli en sam krog, postavil še en izjemen čas, 2:19:24.

"Veselim se tega izziva, mislim, da sem ga sposoben odteči," je na današnji podelitvi povedal 43-letnega Novomeščan, a je moral tudi on nekoliko omiliti prvotne načrte. "Malo mi ne gre na roko, ker moj narekovalec tempa ni dobil vizuma, tako da bom moral sam opraviti to delo oziroma si moral pomagati s polmaratonskimi tekači. Najprej sem razmišljal, da bi startal na rezultat pod 2:15, zdaj pa se bom osredotočil samo na ta rekord in poskušal bolj zanesljivo opraviti s traso."

Že spomladi lovili kandidate

Konkurenca med najboljšimi bo spet odlična, zasluga za to pa gre vodji vrhunskega programa Borutu Podgorniku. "Kot vsako leto smo svoje aktivnosti s pridobivanjem vrhunskih tekmovalcev začeli že zgodaj spomladi. Zamislili smo si, da bi imeli na startu tudi lanska zmagovalca, za kar si sicer prizadevamo vsako leto, a je to vse težji projekt," je dejal. A tokrat mu je uspelo.

"Spomladi sem bil na maratonu v Barceloni, kjer sem videl lanskega zmagovalca in bil presenečen. Tekla sta Edmond Kipngetich in njegov sotekmovalec oziroma njegov partner na treningih Collins Kipkurui, ki je bil lani v Ljubljani narekovalec ritma. Takoj sem dobil idejo, da poskušamo ta dva tekmovalca dobiti v Ljubljano. Tekla sta zelo v redu, oba 2:06, zasedla sta drugo in tretje mesto, vzpostavili smo stik z njunim menedžmentom in dosegli, da sta oba danes tu. Podobno nam je uspelo pri dekletih, tudi lanska zmagovalka in rekorderka proge Zinash Gerado Senbeta je tu," je še povzel spomladansko dogajanje.

Vremenski pogoji že dolgo niso bili tako dobri

Borut Podgornik: Zamislili smo si, da bi imeli na startu tudi lanska zmagovalca, za kar si sicer prizadevamo vsako leto, a je to vse težji projekt. Foto: Anže Malovrh/STA Povabljeni tekači so po Podgornikovih zagotovilih dobro pripravljeni. "Imeli so nekaj testnih tekem, mi pa smo jih ves čas spremljali, kje tekmujejo in kako tekmujejo. Vsi so prišli v dobri formi, zdravi, neposredno iz Kenije in Etiopije, skratka, v zadnjih nekaj tednih se niso razdajali po maratonih po Evropi. Konec koncev imajo to določeno tudi v pogodbi, da naj ne bi tekli maratonov pred ljubljanskim in po njem. Vedno se trudimo za to, da bi tekmovalci prišli k nam v najboljši formi, kar najbolje pripravljeni, in verjamem, da je letos tako."

Videti je tudi, da bo vreme v nedeljo tekačem naklonjeno. Že v soboto naj bi bilo po najnovejših napovedih manj dežja, kar je dobra novica za lumpije in šolarje, v nedeljo pa bo suho in mogoče celo malce hladneje, kot so pričakovali vremenoslovci. Za zdaj kaže na najvišje dnevne temperature okoli 13 stopinj Celzija, zjutraj ob startu pod deset. "Vreme bo pravo, napovedi zelo natančno spremljamo že nekaj dni, mislim celo, da bodo temperature nižje, okoli deset stopinj ali še manj, kar je idealno. Upam, da bodo ceste suhe, kar je eden od pogojev, da bi se lahko teklo hitro. Mislim, da vremenski pogoji v Ljubljani že dolgo niso bili tako dobri kot letos, tudi omembe vrednega vetra ni napovedanega," se veseli Podgornik.

"Vremenski pogoji v Ljubljani že dolgo niso bili tako dobri kot letos, tudi omembe vrednega vetra ni napovedanega." Foto: Anže Malovrh/STA

V igri tudi bogate denarne nagrade

Tudi motivacije najboljšim povabljenim tekmovalcem ne bi smelo manjkati, nenazadnje so v igri tudi bogate denarne nagrade. Zmaga na maratonu z zlato značko Svetovne atletike prinese dobrih 41 tisoč evrov (45.000 ameriških dolarjev), drugo mesto dobrih 18 (20.000 ameriških dolarjev) in tretje mesto dobrih devet tisoč evrov (10.000 ameriških dolarjev). Nato vse do osmega mesta, ki je vredno tisoč ameriških dolarjev. Veliko manjše so nagrade, če tekači ne bodo dosegli solidnih časov, če bodo moški tekli počasneje od 2:11,00 in ženske počasneje od 2:29,00, bosta zmagovalca prejela le še po pet tisoč dolarjev, če pa bodo teki slabši od 2:14,00 (moški) in 2:33:00 (ženske), pa prirediteljem denarnih nagrad sploh ne bo treba podeliti.

So pa na voljo tudi bonusi za izjemne čase, tek pod 2:05,00 (moški) ali 2:20,00 (ženske) prinaša 12 tisoč evrov nagrade, minuto počasnejši še osem tisoč evrov, dve minuti počasnejši pa pet tisoč evrov.

Število tujih tekačev, ki se bodo udeležili nedeljskega teka, se je letos povzpelo na rekordnih 5092 prijav, najbolj množično prihajajo iz Hrvaške, Srbije, Avstrije, Italije, Velike Britanije, Bosne in Hercegovine, Nemčije, Francije in Madžarske, najboljši pa iz Kenije in Etiopije. Prijavljenih je skupno 24.675 tekačev.

Za slovenske tekmovalce in tekmovalke maratonska preizkušnja šteje tudi za državno prvenstvo.

Preberite še: