Množica tekačev, krasno vreme in rekordi. "Z zlato značko pa je tako …"

Ljubljanski maraton se ne more primerjati z največjimi, kot sta na primer londonski in bostonski, sta nam po 28. izvedbi največjega teka pri nas povedala državna maratonska prvaka Primož Kobe in Anja Fink Malenšek, a dodala, da je teči doma vselej nekaj posebnega. Vodja Ljubljanskega maratona Barbara Železnik je zadovoljna po še eni uspešni izvedbi tekaškega praznika v prestolnici, malce negotova pa je usoda statusa tega dogodka pri Svetovni atletiki.

Na nedeljskih tekih v sklopu NLB 28. Ljubljanskega maratona je startalo 13.044 tekačic in tekačev, skupno s sobotnimi šolskimi teki in teki za najmlajše pa je bilo udeležencev kar 21.172, kar je največ po pandemiji covid-19, zaradi katere je odpadel tudi maraton leta 2020.

"Super! Veliko tekačev, krasno vreme in trije slovenski rekordi"

Odlično vreme, odlični izidi – v absolutni ženski konkurenci je padel rekord proge, za kar je poskrbela kenijska debitantka Joyce Chepkemoi Tele (2:20,17) – in spet zelo množična udeležba so navdušili vse, tudi vodjo tekmovanja Barbaro Železnik. "Super! Veliko tekačev, krasno vreme in zelo dobri izidi, trije rekordi slovenskih tekačev, pa rekord proge v absolutni konkurenci žensk. Odlično!" je bila zadovoljna.

Maratonska debitantka Joyce Chepkemoi Tele (levo) je postavila rekord ljubljanskega maratona. Foto: Aleš Fevžer

Tudi sama je kot navijačica trepetala, ko se je cilju bližal slovenski maratonski adut Primož Kobe. Ta je napovedal izboljšanje najboljšega slovenskega dosežka na ljubljanskih maratonih, podreti je želel rekord Romana Kejžarja iz leta 1998 (2:18,22) in uspelo mu je za pičlo sekundo.

"Zelo napeto je bilo in res mu zelo privoščimo. Res smo si želeli, da mu uspe, sploh glede na to, da je tekel brez narekovalca tempa, ker se temu ni izšlo z vizumom, zato je Primož ostal sam. Poskušali smo mu malo pomagati s kakšnimi drugimi tekači, ampak je bila letvica, ki si jo je postavil, tako visoka, da je ne more teči kar vsak. Res, kapo dol," se je napetih trenutkov Novomeščanovega boja z uro spomnila Železnik.

Rekorda sta tekla tudi zmagovalca polmaratona, Jakob Medved in Liza Šajn, ki sta novi najboljši znamki na 21-kilometrski razdalji postavila v konkurenci mlajših članov.

"Z zlato značko je tako …"

Barbara Železnik: Naša želja je, da bi zlato značko obdržali, kaj pa bo, pa bomo videli. Foto: Ana Kovač Ljubljanski maraton se je tudi letos lahko pohvalil z zlato značko, ki pomeni, da ga je Mednarodna atletska zveza uvrstila v drugi najvišji kakovostni razred. A ta status se je po nekaj letih znašel v negotovosti, nam je še povedala vodja ljubljanskega maratona: "Z zlato značko je tako, da je načeloma ne bo več imelo neskončno število maratonov in ne bo več pomembno, ali se prijaviš ali ne, pač pa bo Svetovna atletika izbrala 25 maratonov, ki bodo to značko nosili. Ne šteje samo organizacija, pač pa tudi višina nagrad in še marsikaj drugega. Naša želja je, da bi jo obdržali, kaj pa bo, pa bomo videli."

Pri tem statusu so pomembni tudi doseženi rezultati in ti "so nam absolutno pomembni," pravi Barbara Železnik, a najboljše izide dosegajo dobri povabljeni tekači, ti pa za prireditelje niso poceni. V moški konkurenci rekord ostaja v lasti Etiopijca Sisayja Lemme, ki je leta 2018 zmagal s časom 2:04,58. Ta zadnja leta teče samo še na največjih maratonih po svetu, letos bi moral Etiopijo zastopati tudi na olimpijskih igrah v Parizu, ki jih je zaradi poškodbe izpustil, zmagal pa je na letošnjem maratonu v Bostonu. Za Ljubljano je zagotovo predrag.

V Bostonu je bilo kar preveč glasno, ampak "doma je le doma"

Primož Kobe (desno): Prav poseben čar je teči pred domačimi navijači, družino, sorodniki, prijatelji. Foto: Aleš Fevžer V Bostonu je letos tekel tudi slovenski državni prvak Primož Kobe. Kako lahko primerja oba maratona? "Ljubljanski se z bostonskim lahko primerja samo z vzdušjem na Slovenski cesti. Navijače moram pohvaliti, ker so na zadnji ravnini tekače resnično lepo podpirali, na bostonskem maratonu je bilo pa tako glasno, da mi je piskalo v ušesih. Kar preveč glasno je bilo," je 43-letni Novomeščan izpostavil razlike v navijaškem vzdušju.

Ljubljanski maraton tako množičen, ne po udeležencih in ne po navijačih, kot največji maratoni na svetu, najbrž ne bo nikoli, ampak je teči doma za slovenske tekmovalke in tekmovalce vselej nekaj posebnega. "Izkusiti moraš vse, je pa prav poseben čar teči pred domačimi navijači, družino, sorodniki, prijatelji. Doma je le doma," pravi Kobe.

Izkušnje z velikimi tujimi maratoni ima tudi državna prvakinja Anja Fink Malenšek. "Ob progi je bilo super vzdušje, spodbuda je bila za slovenske razmere fenomenalna, če pa ta maraton primerjamo z velikimi 'majorji', pa je vseeno opazna razlika. V Londonu je namreč resnično noro vzdušje," je povedala Novomeščanka.

Anja Fink Malenšek: Spodbuda je bila za slovenske razmere fenomenalna. Foto: Aleš Fevžer

Za številne slovenske ljubiteljske tekačice in tekače je ljubljanski maraton številka ena ne glede na to, ali mu Svetovna atletika nameni zlato, srebrno, bronasto ali kakršnokoli značko že.

