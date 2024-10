Prvi maraton, pa že kar zmaga in rekord: Ljubljana mi je zelo všeč

"Zelo sem vesela," je v cilju 28. Ljubljanskega maratona na Kongresnem trgu v angleščini domala zašepetala drobna 29-letna Kenijka Joyce Chepkemoi Tele. Od danes je rekorderka največjega teka v Sloveniji, s časom 2;20:17 je za 42 sekund premagala Etiopijko Gadise Mulu Demissie, branilko lanske zmage, Zinash Gerado Senbeta, ki prav tako prihaja iz Etiopije, pa kar za slabe štiri minute.

"Dirka je bila zahtevna, konkurenca pa močna"

Povabljene afriške tekačice so si pred maratonom sicer želele teke pod dvema urama in 20 minutami, a je suverena zmaga Joyce Chepkemoi Tele vseeno osupljiva. Na 42-kilometrskih tekih namreč ni tekmovala še nikoli, v Ljubljani je bil njen maratonski debi. "To je bil sploh moj prvi maraton in res ni bilo lahko. Dirka je bila zahtevna, konkurenca pa močna," nam je še povedala zmagovalka in nova rekorderka, ter z nasmehom dodala: "Ljubljana mi je zelo všeč."

Ni pričakovala tekam pod dvema urama in 40 minutami

Za zmagovito Kenijko so se zvrstile štiri Etiopijke, najboljša neafriška tekačica pa je bila danes najboljša Slovenka Anja Fink Malenšek na šestem mestu. S časom 2;39:10 je osvojila tudi naslov državne prvakinje. "Zelo zadovoljna sem, tudi z rezultatom, nisem pričakovala teka pod 2:40, kajti imela sem precej stvari poleti, tudi poškodbo, trenirati sem tako začela šele pred enim mesecem. Pa začela sem z opravljanjem svojega poklica, ki me veseli. Skratka, z rezultatom sem lahko zadovoljna," nam je povedala 27-letna zobozdravnica iz Novega mesta.

Anja Fink Malenšek se je poleti ubadala s poškodbo, na Ljubljanski maraton se je začela pripravljati zelo pozno. Foto: Nebojša Tejić/STA

Zaradi poškodbe in poznega začetka treningov ni računala, da se bo približala osebnemu rekordu, ki ga je odtekla decembra lani v Valencii (2;33:42), ji je šlo pa v Ljubljani precej gladko, pravi: "Na progi je bilo super, vreme prav tako, vesela sem bila suhih cest, pa navijačev. Kakšne večje krize nisem imela, pomagal mi je zajec Rok Puhar, ki je opravil izjemno delo in se zahvaljujem tudi njemu." Tekla je v skupinah z moškimi maratonci, Afričanke so bile zanjo prehitre, preostale prepočasne.

To je bila za slovensko prvakinjo zadnja tekma v sezoni, načrtov za naslednjo pa še nima. "Najprej se bom poveselila tega dosežka, nato se spočila in videla, kako naprej."

