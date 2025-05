Tek otrok za dobrodelnost #foto

Pri podjetju Skaza v Velenju je danes potekal 10. jubilejni Skazin dobrodelni tek otrok. Letošnji dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je v nagovoru pred začetkom teka poudarila, da takšni dogodki združujejo solidarnost, šport in sodelovanje vseh generacij od najmlajšega do najstarejšega.

Kot so njene besede povzeli na spletni strani urada, takšni dogodki združujejo to, kar je zanjo resnično pomembno.

"Sočutje ni nekaj samoumevnega. Je vrednota, ki jo moramo gojiti - doma, v vrtcih, šolah, med prijatelji. Ko pomagamo drugemu, smo tudi sami srečnejšimi in tako pomagamo tudi sebi. Na ta način vsi skupaj ustvarjamo bolj pravično in zadovoljno skupnost. Vsak vaš korak danes šteje. In ne samo kot športni podvig. Vaš korak je sporočilo, da nikogar ne pustimo zadaj, da nikogar ne pustimo samega. Ker skupaj zmoremo več. Dragi otroci - danes ne tečete le za medaljo ali za zabavo. Tečete za drugega. In ko tečete za drugega, tečete tudi za lepšo prihodnost. Vsak vaš korak nas simbolno vodi v svet, kjer bo več topline, več pomoči in več povezanosti," je še dejala predsednica.

Zbrano pomoč bodo namenili otrokom, ki potrebujejo podporo, priložnost ali varen prostor za rast. Foto: STA

Kot so sporočili iz podjetja Skaza, bo del sredstev namenjen Fundaciji Alma za projekt Od Alje do Žana, ki se posveča pomoči otrokom in mladostnikom v duševnih stiskah. Podprli bodo tudi Fundacijo Vidim cilj, ki jo vodi Alen Kobilica, ki s športom opolnomoča otroke z razvojnimi posebnostmi. Tretja prejemnica je nadarjena mlada športnica Azra, ki ji bo Skazina štipendija omogočila nadaljnji razvoj na športni poti.

Skazin dobrodelni tek Otrok otroku že desetletje dokazuje, da je moč skupnosti neprecenljiva, ko otroci tečejo za druge otroke, tečejo za bolj pravičen, srčen in povezan jutri, so zapisali v podjetju. Foto: STA

Poleg dobrodelnega teka na 200 metrov in 800 metrov je dogodek ponudil tudi pester spremljevalni program za vso družino. Nastopila je glasbena skupina Game Over, ritem so zavrteli mladi didžeji iz Mini DJ Akademije, potekale so ustvarjalne delavnice, športni poligoni, animacije, kulinarična ponudba in vsesplošna družinska zabava.

