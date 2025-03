19. dm tek za ženske bo v soboto, 31. maja

V soboto, 31. maja 2025, bo park Tivoli ponovno gostil enega največjih tekaških dogodkov v Sloveniji – 19. dm tek za ženske . Letos dogodek poteka pod okriljem nove dm-ove komunikacijske platforme #povsemjaz, ki spodbuja posameznike k proslavljanju svoje edinstvenosti in drugačnosti, obenem pa izpostavlja pomen telesnega, čustvenega in duševnega zdravja.

Foto: Žiga Intihar, Blaž Bednjički in Robi Valenti / DM DROGERIE MARKT D.O.O.

Tek za dobro počutje in boljše zdravje

Ženska tekaška skupnost, ki se vsako leto sreča zadnjo soboto v maju, je postala simbol navdiha, moči in povezanosti. Dm tek za ženske ni zgolj tekaška prireditev, temveč tudi prostor, kjer se ustvarjajo nova prijateljstva in kjer je v ospredju dobro počutje. Skozi gibanje in aktivnost udeleženke skrbijo za svoje zdravje, obenem pa s sodelovanjem podpirajo tudi dobrodelne iniciative.

Foto: Žiga Intihar, Blaž Bednjički in Robi Valenti / DM DROGERIE MARKT D.O.O.

Dobrodelna nota teka

Tudi letos bo dm tek za ženske imel dobrodelno noto. Dm Slovenija bo del sredstev od prijavnin namenil projektom, ki spodbujajo zdravje žensk in odprto razpravo o pomembnih temah, povezanih z ženskim telesnim in duševnim blagostanjem. S tem želi dm Slovenija ustvariti varen prostor za pogovor o temah, ki pogosto ostajajo tabu.

Foto: Žiga Intihar, Blaž Bednjički in Robi Valenti / DM DROGERIE MARKT D.O.O.

V preteklem letu je dm Slovenija ob 18. dm teku za ženske z dobrodelno akcijo doniral kar 13.644 paketov higienskih vložkov organizaciji Anina zvezdica in tako podprl boj proti menstrualni revščini. Za vsako prijavnino so donirali dva paketa vložkov Jessa, s čimer je dm Slovenija želel izboljšati dostopnost osnovnih higienskih potrebščin za ženske v stiski. Pobuda je bila izjemno uspešna in je dokazala, kako pomembno je sodelovanje pri ustvarjanju pozitivnih sprememb v družbi.

Povezovanje skozi gibanje in zabavo Udeleženke se bodo na najbolj množični prireditvi za ženske v Sloveniji pomerile v tradicionalnih kategorijah teka na pet in deset kilometrov, najmlajši tekači, stari od dve do 12 let, pa bodo lahko sodelovali v otroškem Oskarjevem teku. Dogodek bo spremljal bogat spremljevalni program, poln navdihujočih vsebin, zabavnih aktivnosti in glasbenih nastopov. Več informacij razkrijemo kmalu.

Foto: Žiga Intihar, Blaž Bednjički in Robi Valenti / DM DROGERIE MARKT D.O.O.

Naročnik oglasnega sporočila je DM DROGERIE MARKT D. O. O.