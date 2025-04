Kdo so Maks, Mila, Stela in Lan?

V Eurospinu vsako leto pripravijo posebno dobrodelno kampanjo, ki ni le usmerjena v zbiranje sredstev, temveč nosi tudi pomembno družbeno odgovorno sporočilo. Lanska rekordna kampanja je vstopila v kompleksen svet čustvovanja otrok in odraslih, letošnja pa opozarja na pomen in vlogo vrednot, ki otrokom pomagajo oblikovati odnose in odločitve, pomembne za prihodnost.

"Vrednote si lahko zamislimo kot podlago, na kateri stoji človeštvo. Zaradi njih je človeška vrsta izjemno uspešna, našim skupnostim pa je zaradi njih uspelo prebroditi najtežje čase," pove dr. Dan Podjed, antropolog in strokovni sodelavec na projektu. V Eurospinu so oblikovali koncept varuhov vrednot, izmed katerih vsak predstavlja eno od temeljnih vrednot: Maks odgovornost, Mila prijaznost, Stela poštenost in Lan (zmernost). Vrednote so bile navdih za izdelavo prikupnih okraskov za vezalke v podobi superjunakov, z uporabo katerih otroci ponosno sporočajo vrednote, ki so jim pomembne.

Z nakupom Eurospinovih Varuhov vrednot prispevate en evro za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin. Cena posameznega okraska je en evro.

Dan Podjed se odpoveduje svojemu honorarju za sodelovanje pri kampanji in ga v celoti namenja Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

V Eurospinu se zavedajo svoje vloge v družbi in s tem povezane odgovornosti. "V Eurospinu nadvse cenimo zvestobo naših kupcev in podporo lokalnih okolij. Hvaležnost pogosto izkazujemo v različnih oblikah. Zdaj z že tradicionalno dobrodelno kampanjo vsako leto zbiramo sredstva za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin. S kampanjo želimo prenekaterim staršem olajšati vstop v novo šolsko leto in ozaveščati o aktualnih družbenih problematikah. Letos so to vrednote, saj tudi mi vidimo, da se zlasti med mladimi sistem vrednot spreminja. S tem sicer ni nič narobe, toda temeljne morajo ostati nespremenjene in o tem želimo ozaveščati," je povedala Natalija Pagon, vodja marketinga v podjetju Eurospin Eko.

Osnovni cilj ZPMS, partnerske organizacije pri projektu Eurospinove dobrodelne kampanje, je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. Pomemben del tega predstavljajo vrednote. »V Zvezi prijateljev mladine Slovenije smo veseli, da nas je Eurospin tudi letos prijetno presenetil. Okraski za vezalke v obliki super junakov so izjemno simpatični, hkrati pa nosijo pomembno sporočilo. Tudi tokrat so v ospredju ključne vrednote, ki jih s številnimi aktivnostmi in pobudami sporočamo otrokom in mladostnikom. Na to smo na primer opozorili tudi v nedavnem Pozivu za zakonsko omejitev uporabe zasebnih telefonov in drugih digitalnih naprav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Govorimo o zmernosti, ki jo simbolizira varuh Lan – vrednoti, ki jo moramo vsi skupaj skrbno negovati,« je dodala Darja Groznik, predsednica ZPMS.

EUROSPIN ENA OD NAJBOLJ PREPOZNAVNIH BLAGOVNIH ZNAMK V SLOVENIJI

Eurospin je znan po izdelkih lastnih blagovnih znamk, ki vsako leto znova osvajajo številne nagrade in priznanja kakovosti. Slovenski kupci so v letu 2025, prvič v 21 letih prisotnosti blagovne znamke v Sloveniji, Eurospin prepoznali kot zaupanja vredno blagovno znamko in ji podelili prestižen naziv Superbrands Slovenija 2025.

POVEZOVALNA VLOGA ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE (ZPMS)

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je najbolj prepoznavna in zaupanja vredna organizacija, ki povezuje in soustvarja priložnosti za otroke, mladostnike in družine po vsej Sloveniji. S svojim delovanjem že desetletja gradi skupnost zaupanja, solidarnosti in kakovostnega preživljanja prostega časa, hkrati pa skrbi za glas otrok in mladih v družbi. ZPMS zasleduje cilje trajnostnega razvoja, saj verjame, da so skrb za prihodnje generacije, enake možnosti in vključujoča družba temelji zdrave prihodnosti. Zato se povezuje s trajnostno naravnanimi partnerji.

V prihodnosti si želijo ostati nepogrešljiv steber podpore, ne le kot humanitarna organizacija, temveč tudi kot ključni povezovalec pri ustvarjanju boljšega sveta za vse otroke. Naša vizija je svet, kjer vsak otrok odrašča v spodbudnem okolju, polnem igre, veselja in priložnosti za razvoj.

