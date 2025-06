Hišna preiskava na občini in na domu župana

Na Občini Žužemberk so danes potekale hišne preiskave, so tam potrdili za Dolenjski list. Na Policijski upravi Novo mesto so za STA potrdili, da so kriminalisti danes opravljali hišne preiskave na območju občine Žužemberk. Po informacijah STA so preiskovali sum kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, pridržan ni bil nihče.