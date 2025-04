Policisti policijske postaje Ptuj so v preiskavi medvrstniškega nasilja izvedli več hišnih preiskav na različnih naslovih v zvezi s sumi storitev kaznivih dejanj nasilništva in neupravičenega slikovnega snemanja. Eni osebi so odvzeli prostost, osumljenega pa bodo privedli pred preiskovalnega sodnika, so za STA pojasnili na PU Maribor.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil in ugotavlja okoliščine dogodka, predkazenski postopek pa vodi Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, so še zapisali na Policijski upravi (PU) Maribor.

Dodali so, da vzporedno s preiskavo nasilnih dejanj policisti preverjajo tudi nekatere objave na družbenih omrežjih. Na Facebooku so se namreč pojavile objave več oseb, ki vsebujejo osebne podatke mladoletnikov, ki naj bi bili del nasilniške skupine. V objavah so bili navedeni imena, priimki, razredi in osnovne šole domnevnih storilcev, vse to pa po besedah policije predstavlja kršitev zakonodaje o varstvu osebnih podatkov.

Policija tako preverja obstoj razlogov za sum storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj in bo ukrepala skladno z zakonskimi določili ter usmeritvami pristojnega državnega tožilstva. Kot opozarjajo policisti, kazenski zakonik določa, da je neupravičeno razkrivanje osebnih podatkov kaznivo dejanje, za katero je zagrožena denarna kazen ali zaporna kazen do enega leta.

Policija poziva k strpni komunikaciji na družbenih omrežjih

Ob tem policija poziva javnost k strpni komunikaciji tudi na družbenih omrežjih. Graja in javno izpostavljanje mladoletnikov na internetu lahko vodi v dodatne kršitve in neželene posledice. Državljane pozivajo, naj ne širijo objav s podatki mladoletnikov in naj o morebitnih sumljivih ravnanjih raje obvestijo pristojne organe.

Primer v javnosti odmeva po tem, ko sta na družbenih omrežjih zaokrožila posnetka medvrstniškega nasilja, eden od njiju naj bi bil posnet v bližini ene od osnovnih šol na Ptuju. Policija je takoj začela zbirati obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva in neupravičenega slikovnega snemanja, v reševanje primera pa se je vključil tudi Center za socialno delo Spodnje Podravje.