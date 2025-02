Kriminalisti danes na območju Policijske uprave Maribor izvajajo hišne preiskave več zasebnih prostorov ter osebnih vozil. Pri tem iščejo dokaze zaradi suma kaznivega dejanja izsiljevanja in povzročitve lahke telesne poškodbe. Trem osumljencem so odvzeli prostost, so sporočili s PU Maribor.

"Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Maribor so danes zjutraj začeli izvajati operativne aktivnosti na območju Policijske uprave Maribor, kjer na podlagi sodnih odredb izvajajo hišne preiskave zasebnih prostorov ter osebnih vozil," so zapisali na policijski upravi.

Predkazenski postopek, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, poteka zoper tri osumljence, ki so v policijskem pridržanju.

Preiskovalci in pripadniki specialne enote zjutraj presenetili moškega

Po poročanju časnika Večer so preiskovalci zgodaj zjutraj v spremstvu pripadnikov specialne enote presenetili moškega na njegovem domu v Prušnikovi ulici v Mariboru. Preiskali so mu tudi avtomobil.

Pri preiskavah iščejo dokaze v zvezi z več kaznivimi dejanji izsiljevanja z uporabo orožja ali nevarnega orodja ali na posebej surov in poniževalen način, za kar je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora, ter povzročitve lahke telesne poškodbe z orožjem ali drugim nevarnim orodjem, za kar se storilec lahko kaznuje z zaporom do treh let.