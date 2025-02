Znano slovensko podjetje odstranilo odpadke iz vrtače, komunala pa toži inšpekcijo

Podjetje Dolinšek transport, ki sodeluje pri večjih slovenskih projektih, kot je na primer rušenje nekdanjih Žitovih silosov pri BTC, naj bi v kraške vrtače v Logatcu odlagalo različne odpadke, od betona, lesa, plastičnih cevi, plastike, nerazgradljivih odpadkov pa vse do nenavadne bele snovi. Material naj bi takoj zakopalo ali ga prekrilo z zemljo, je že pred časom poročal spletni portal N1.

Vrtače lahko posipajo z zemljo, ne pa z gradbenimi odpadki

Na Inšpektoratu za okolje in energijo ter Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo so tedaj pojasnili, da ima Dolinšek transport okoljevarstveno dovoljenje, da lahko vrtače zasipa z zemljo, hkrati pa potrdili nezakonito zasipavanje vrtač z gradbenimi odpadki.

Okoljska inšpektorica je že 16. februarja lani podjetju izdala inšpekcijsko odločbo in mu prepovedala odlaganje odpadkov. Poleg tega je podjetju odredila, da s parcele odstrani ves nezakonito odloženi material. To bi moralo storiti do 1. septembra lani, a inšpekcijske odločbe ni spoštovalo. Inšpektorica mu je zato dva meseca pozneje izdala sklep o dovolitvi izvršbe in mu postavila nov rok za odstranitev, in sicer 1. april letos. V nasprotnem primeru bi moralo poravnati deset tisoč evrov kazni.

Kot zdaj poroča portal N1, je inšpektorica sporno parcelo vnovič obiskala januarja in ugotovila, da je podjetje zemljo, pomešano z gradbenimi odpadki, odstranilo.

Zoper podjetje vodijo osem postopkov

A okoljska inšpekcija zoper podjetje Dolinšek transport vodi še osem postopkov.

Predmet enega od njih je zemljišče ob glavni cesti med Dolenjo Brezovico in Rakitno. Inšpektorji so namreč ugotovili nepravilnosti glede ravnanja z odpadki na zemljišču, zato so podjetju izdali odločbo, s katero so mu prepovedali vnašanje zemlje in drugih vrst odpadkov. Obenem so mu naložili, da mora ves nezakonito odloženi material – gre za okoli tisoč kubičnih metrov – odstraniti, ga predati pooblaščenemu zbiralcu odpadkov ali pa si pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

Deset tisoč evrov globe za Komunalo Logatec

V Logatcu pa odmeva še ena zgodba, povezana z odpadki, in sicer Zbirnim centrom za odpadke Ostri vrh. Okoljska inšpekcija je namreč leta 2020 ugotovila, da je odlagališče neprimerno urejeno, posledično pa Komunali Logatec naložila deset tisoč evrov globe in zagotovitev pokritega skladiščenja odpadkov.

To je sprožilo spor med Komunalo Logatec in Občino Logatec. Občina je namreč želela, da komunala nadstrešek v vrednosti nekaj čez 200 tisoč evrov, s katerim bi začasno zadostila inšpekciji, financira sama iz dobička iz preteklih let, medtem ko so na komunali zatrjevali, da denarja za to nimajo. Celostna ureditev naj bi sicer stala nekaj čez dva milijona evrov.

Kot danes poroča časnik Dnevnik, se ta trenja zdaj umirjajo. Komunala je konec lanskega leta plačala globo, januarja pa vložila tožbo zoper to kazen na upravno sodišče. Rok za ureditev zbirališča je do konca avgusta.