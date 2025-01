Odgovor na pismo zaskrbljenih občanov Logatca

Delavci opravljamo delo od ponedeljka do petka po osem ur na dan v dopoldanskem času. Sobote in nedelje so dela proste. Najmanj dvakrat letno imamo organiziran kolektivni dopust, pogosto smo prosti tudi na delovne dni, vezane na praznike, kar odgovarja tudi sedmim sodelavcem iz tujih držav. Od njih imajo štirje družino v Sloveniji, trije pa ponavadi hodijo domov ob koncih tedna, kar je potrdil tudi inšpektorski nadzor.

V zapisniku Inšpektorata Republike Slovenije za delo je pod številko 06100-2471/2024-5 vse podrobno zapisano. Preostalih dvajset zaposlenih nas ima v občini Logatec stalno prebivališče, od tega jih pet zaradi bližine pride na delo celo peš. Delavci plačo prejemamo izključno na transakcijski račun, redno vsakega petnajstega v mesecu, če je ta datum ravno ob koncu tedna, se nakazilo izvede v petek pred omenjenim datumom. Povprečna bruto plača v podjetju je slabih tri tisoč evrov. Vsako leto prejmemo tudi veliko večji regres, kot ga določi vlada, in božičnice z lepim darilom.

Lastnika Franc in Polona Nagode redno vlagata v modernizacijo in optimizacijo podjetja, s čimer imamo delavci lažje delo in večjo produktivnost. Bolniške odsotnosti se dogajajo, saj smo vsi ljudje, in kadar zmanjka kakšna roka na delovišču, oba delodajalca, tako Franc kot Polona, zavihata rokave in pomagata, kjer je treba. Delavci imamo spoštljiv odnos eden do drugega. Konflikti se dogajajo povsod in zgodijo se tudi pri nas. Rešujemo jih na pošten in korekten način. Seveda nas glasnost strojev in vseh naprav prisili v precej glasna dogovarjanja, saj tiha komunikacija pri tako glasnem in dinamičnem delu na žagarskem obratu pač ni mogoča.

Pred objavljenim člankom o očitanih nepravilnostih smo imeli tudi izredni inšpekcijski nadzor, ki ni pokazal nobenih očitajočih napak.

Zaposleni v podjetju ne razumemo, zakaj bi nekdo širil neresnice glede podjetja, v katerem smo zaposleni z dobrimi osebnimi dohodki, enoizmenskim delovnikom in s prostimi konci tedna in kjer je organizacija delovnega procesa na visoki ravni. Podjetja, kot je ELVIPO, so redka, kar ugotavljamo iz svojih lastnih izkušenj iz prejšnjih delovnih razmerij pri drugih delodajalcih.

Anže Rupnik, v imenu zaposlenih delavcev v podjetju ELVIPO, d. o. o., Logatec