Preverili smo, kaj se dogaja v znanem podjetju v Logatcu

Potem ko smo dobili informacijo, da naj bi lastnik logaškega podjetja ELVIPO Franc Nagode neprimerno ravnal z delavci, smo preverili, kaj se dogaja. V podjetju so vse očitke, da naj bi zaposlene šikaniral, jih zmerjal in nad njimi izvajal fizično nasilje, zanikali. Zadevo je prednostno obravnaval tudi inšpektorat za delo, izvedli so nadzor delovnih razmerij ter inšpekcijski nadzor varnosti in zdravja pri delu. Inšpekcijski zapisnik objavljamo.

V uredništvu hranimo pismo, ki so ga občani Logatca naslovili na inšpektorat za delo in v katerem podjetju ELVIPO očitajo hude kršitve pravic iz delovnega razmerja.

Po njihovih navedbah naj bi lastnik podjetja Franc Nagode šikaniral zaposlene, jih poniževal in zmerjal, nad njimi pa naj bi se celo fizično znesel. Prihajalo naj bi do kršenja zakonskih določb, ki urejajo delovni čas, počitke in letni dopust. Delavcem naj bi plačilo v minimalnem znesku izplačevali na transakcijski račun, preostali del plače naj bi dobili v gotovini. Po njihovih navedbah je obvezno delo ob sobotah, prav tako morajo delavci v službo priti kljub bolezni, saj da bolniške ne morejo koristiti. Kot še zapišejo v pismu, se domačini v podjetju ne želijo več zaposlovati in zato tam delajo samo tujci, po njihovih besedah gre za državljane bivše Jugoslavije, Slovake in Poljake. Zaposleni naj ne bi imeli urejenih dokumentov, težave pa naj bi jim predstavljal tudi jezik.





Podjetje zaposluje 31 delavcev, 24 iz Slovenije, pet iz Bosne, enega iz Srbije in enega iz Makedonije. Dvajset delavcev živi v logaški občini, ostali se vozijo iz drugih občin. Kot zatrjuje direktorica, in s tem zavrača enega od zgornjih očitkov, imajo vsi osebno delovno dovoljenje, ki so si ga sami pridobili, saj že več let delajo v Sloveniji, prav tako so vsi vešči slovenskega jezika.



Kot izhaja iz podatkov, ki jih najdemo na poslovnem asistentu Bizi, ima podjetje dobro bonitetno oceno in posluje zelo dobro. V letu 2023 so imeli nekaj več kot osem milijonov čistih prihodkov od prodaje in 118 tisoč evrov čistega dobička.



Po podatkih Bizija je povprečna mesečna plača na zaposlenega v 2023 znašala 2.975,37 evra.



V spodnji grafiki poglejte, kakšni so čisti prihodki podjetja od prodaje za zadnjih pet let, čisti dobiček/izgubo poslovnega leta, kakšni so stroški dela in stroški plač podjetja ter kakšna je njihova finančna ocena.



Inšpekcijski nadzor ni pokazal kršitev

V podjetju in na inšpektoratu za delo smo preverili, kaj se dogaja in ali zgornje navedbe držijo. Hči direktorja in večinska lastnica podjetja Polona Nagode je vse očitke o neprimernem ravnanju z delavci in kršenju zakona zanikala.

"Franc Nagode in jaz sva šokirana nad to podlo anonimno prijavo, ki več kot očitno ni prišla od zaposlenih. Nekdo se zelo trudi prikazati naše podjetje in oba lastnika v slabi luči, da bo lahko imel korist od tega," pravi Nagode. Potrdila je, da je inšpektorat za delo 19. novembra v podjetju izvedel inšpekcijski pregled.

Na inšpektoratu so zadevo obravnavali prednostno. V podjetju so izvedli inšpekcijski nadzor delovnih razmerij ter inšpekcijski nadzor varnosti in zdravja pri delu, pri čemer kršitev niso ugotovili, inšpekcijski postopek pa so zato ustavili.

Zapisnik inšpektorata za delo si lahko preberete tukaj.

Obrtna zbornica: Ker ni trdnih dokazov, smo dolžni upoštevati izjave podjetja

Z zadevo je seznanjena tudi Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec. Po njihovih navedbah se je direktor zbornice sestal z vodstvom podjetja, ki vse očitke kategorično zavrača.

"V trenutni situaciji se soočamo z dvema nasprotujočima si informacijama: na eni strani imamo jasna zagotovila našega člana, s katerim smo se odkrito pogovorili, na drugi pa anonimno prijavo," so izpostavili na zbornici. Kot dodajo so, dokler ni trdnih dokazov, ki bi nakazovali drugače, dolžni upoštevati izjave podjetja.

Podjetje leta 2015 povzročilo okoljsko katastrofo

To ni prvič, da se je je podjetje ELVIPO znašlo pod drobnogledom inšpekcije. Leta 2015 je namreč v bližnji Črni potok in Logaščico iz podjetja izteklo več tisoč litrov impregnacijskega sredstva za les, kar je privedlo do pogina rib in rakov.

Nagode se je takrat sam javil policiji in zatrdil, da onesnaženja ni povzročil namerno. Za svoje dejanje ni kazensko odgovarjal, ampak se je z ribiško družino poravnal. Zaradi okoljske škode je inšpekcija med letoma 2012 in 2016 izvedla več rednih in izrednih nadzorov, v katerih kršitev izpolnjevanja okoljskih predpisov ni ugotovila.