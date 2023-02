Pred leti so povzročili ekološko katastrofo, danes molčijo

Mineva osem let od pomora rib v Logatcu. Takrat je logaškemu podjetniku Francu Nagodetu v Črni potok in Logaščico izteklo tisoč litrov impregnacijskega sredstva za les, kar je privedlo do okoljske katastrofe. Preverili smo, kakšno je zdaj stanje potoka in kako v podjetju, ki ga je medtem prevzela hči Polona Nagode, skrbijo, da se kaj takega ne bi ponovilo. Odgovora podjetja nismo prejeli, saj tako oče kot hči na naša vprašanja nista želela odgovarjati.

Avgusta leta 2015 je logaškemu podjetniku Francu Nagodetu, ki se ukvarja s predelavo lesa, v Črni potok in Logaščico izteklo tisoč litrov impregnacijskega sredstva za les, kar je privedlo do okoljske katastrofe. Strupena snov je v potoku v dolžini približno treh kilometrov pomorila ves živež, ribiška družina je pobrala več kot sto kilogramov mrtvih rib. Nagode se je takrat sam javil policiji in zatrdil, da onesnaženja ni povzročil namerno. Za svoje dejanje ni kazensko odgovarjal, je pa v postopku poravnave Ribiški družini Vrhnika plačal 8.500 evrov odškodnine.

podjetje ELVIPO. Ob onesnaženju je vzorce vode in raztopine, ki je bila zaradi izliva v potok razlog za pogin rib in rakov, vzel kriminalistični tehnik. Vodja Inštituta za kartografijo rib in rakov Slovenije je v nadaljnjo obdelavo in raziskavo odnesel poginule rake. Inšpekcija za okolje in naravo pa je v okviru svojih pristojnosti izvedla nadzor pri podjetju ELVIPO. Policija je po onesnaženju vodotoka Logaščica podala kazensko ovadbo zoper gospoda Nagodeta in.

Naleteli smo na gluha ušesa

Vodenje podjetja je v tem času prevzela njegova hči Polona Nagode. Želeli smo preveriti, kakšno okoljsko politiko danes zagovarjajo v podjetju in ali so uvedli kakšne spremembe, da se kaj takšnega ne bi ponovilo. Poklicali smo gospoda Nagodeta, a nam na vprašanja ni želel odgovarjati. Enako tudi od njegove hčere, ki je zdaj direktorica podjetja, nismo dobili nobenega odgovora.

So nam pa zato na vprašanja odgovorili na inšpektoratu za okolje in prostor, kjer opravljajo nadzor nad izvajanjem predpisov s področja onesnaževanja in hrupa.

Inšpekcijski nadzori, opravljeni do leta 2016, niso pokazali nepravilnosti

"Med leti 2012 in 2016 je bilo v podjetju opravljenih kar nekaj rednih in izrednih nadzorov. Inšpekcijski nadzori v družbi ELVIPO se opravljajo po potrebi. V dosedanjih inšpekcijskih pregledih pri tem zavezancu kršitve izpolnjevanja okoljskih predpisov niso bile ugotovljene. Tudi izredni inšpekcijski nadzor po okoljski nesreči v letu 2015 in redni inšpekcijski nadzor v letu 2016 nista pokazala, da zavezanec ne spoštuje okoljskih predpisov," so pojasnili na inšpektoratu.

V letu 2012 je bil uveden tudi inšpekcijski postopek zaradi suma prekomernega obremenjevanja s hrupom. Izveden je bil kontrolni monitoring hrupa, ki po podatkih inšpektorata ni pokazal preseganja parametrov mejnih vrednosti hrupa. Prav tako je agencija za okolje (ARSO) v letu 2020 prejela poročilo o meritvah hrupa za podjetje ELVIPO, d. o. o., iz katerega izhaja, da hrup v okolju, ki je posledica obratovanja njegovega vira, ne presega dovoljenih mejnih vrednosti.

Iz občine Logatec so sporočili, da direkcija za vode oziroma njen koncesionar redno vzdržuje logaške vodotoke, tudi Črni potok in Logaščico. Če občinska inšpekcija prejme prijavo v zvezi z omenjenim področjem, pa to odstopi v reševanje pristojnemu organu, torej inšpektoratu za okolje in prostor.

Predsednik ribiške družine: S podjetjem ne sodelujemo več

Ribiška družina je iz potoka po pomoru leta 2015 pobrala več sto kilogramov mrtvih rib. Škoda je bila toliko večja, ker je bilo v potoku večje število ogroženih vrst rib in potočnih rakov. Predsednik Ribiške družine Vrhnika Marko Barišić je pojasnil, da so v potok po pomoru vložili nov zarod rib. "Ribe so se ponovno naselile in stanje v potoku je zdaj normalno," je povedal Barišić.

Pojasnil je, da so s podjetnikom korektno sodelovali in da je ta primer precej drugačen od preostalih: "Običajno sploh ne vemo, kdo je kriv za pomor. V tem primeru se je krivec takoj javil, imeli smo zelo konstruktiven dialog. Transparentno smo pokazali, kaj smo ugotovili, kakšen je bil pomor. To je recimo eden od stotih primerov, ko sta obe strani vse korektno izpeljali."

Povedal je še, da je podjetje sprejelo odgovornost, plačalo odškodnino, od takrat naprej pa z njimi niso več sodelovali.