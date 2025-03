Policiste so o onesnaženju obvestili v petek. Kraj onesnaženja so si ogledali in začeli zbirati obvestila za ugotovitev izvora onesnaženja. V sodelovanju z upravljavcem vodovodnega omrežja in drugimi pristojnimi službami so odvzeli vzorce vode in jih poslali v analizo ter izvedli prve ukrepe za sanacijo omrežja.

"Intenzivna preiskava še poteka. Policisti zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so dodali na policijski upravi.

Še vedno prepoved uporabe vode

Da je prišlo do onesnaženja pitne vode, je Komunalno podjetje Logatec objavilo v petek, ko je v delu Logatca prepovedalo uporabo pitne vode za pitje, pripravo hrane in osebno higieno, vključno s pranjem perila. Ta prepoved velja še naprej. Prebivalcem vodo iz cisterne zagotavljajo gasilci.

Laboratorijska preizkušanja Komunalnega podjetja Logatec so v pitni vodi potrdila prisotnost kemikalij. Podjetje poziva Logatčane, da v primeru morebitnih zdravstvenih težav poiščejo zdravniško pomoč.

Zaskrbljenost v stranki Zeleni Slovenije

V stranki Zeleni Slovenije so v soboto izrazili globoko zaskrbljenost zaradi onesnaženja. "To predstavlja resno grožnjo zdravju prebivalcev in kaže na pomanjkljivosti v sistemu varovanja naših vodnih virov," so zapisali v sporočilu za javnost. Pristojne so med drugim pozvali k hitri in temeljiti preiskavi ter uvedbi strogih preventivnih ukrepov za zaščito vodnih virov po vsej državi.