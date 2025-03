Izvor onesnaženja vode v Logatcu še ni znan, odvzeli nove vzorce

Za približno 600 občanov Logatca še naprej velja prepoved uporabe vode iz vodovodnega sistema, potem ko so prejšnji teden v njem zaznali kemično onesnaženje. Danes so znova odvzeli vzorce, rezultate analiz pa pričakujejo v torek ali najkasneje v sredo, je za STA povedal direktor Komunalnega podjetja Logatec Boštjan Kreft. Izvor onesnaženja še ni znan.

"Na območju, kjer je prišlo do kemijskega onesnaženja vodovoda, je trenutno prepovedana uporaba vode za pitje in osebno higieno, tako da s pomočjo civilne zaščite razdeljujemo vodo na treh točkah," je povedal Kreft. Hkrati civilna zaščita išče možnosti in lokacije, kjer bi prizadeti občani lahko prali oblačila, v nadaljevanju pa tudi prostore, kjer bi lahko skrbeli za osebno higieno, je povedal Kreft.

Komunalno podjetje Logatec z vodovodnim sistemom oskrbuje skupaj približno 17 tisoč ljudi, onesnaženje pa so odkrili v delu sistema, s katerim se oskrbuje okoli 600 občanov. Po podatkih podjetja med drugim so zaznali anionske detergente, benzotriazol in kisline.

Problematične bi bile visoke koncentracije

"V pitni vodi v Logatcu so našli nekaj strupenih snovi, ki ne bi smele biti v pitni vodi. Te koncentracije so bile presežene, vendar ob zelo majhni izpostavljenosti ne pričakujemo velikih škodljivih učinkov na zdravje. Če bi bili ljudje izpostavljeni dlje časa in zelo visoki koncentraciji, je pa to seveda zelo nevarno za zdravje," je danes pojasnila specialistka javnega zdravja na centru za zdravstveno ekologijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Simona Perčič.

Kot je opisala, nekatere kisline povzročajo korozivni učinek na sluznice, zaradi česar imamo pekoč občutek v ustih, v nosu, v grlu, v žrelu, lahko tudi kašljamo. Benzotriazoli pa so lahko nevarni za jetra, ledvice, maternico, prostato, tudi za krvni mozeg in lahko ob dolgotrajni izpostavljenosti povzročajo raka. Za benzotriazole po njenih besedah Svetovna zdravstvena organizacija še ni določila varne koncentracije.

Zaznane strupene snovi lahko povzročijo tudi draženje kože in alergijske reakcije, lahko obenem pride do škodljivega učinka na prebavila. "Ob dolgotrajni izpostavljenosti lahko pride do res zelo resnih učinkov, zato je treba to čim prej sanirati in pa ugotoviti izvor onesnaženosti, da se odstrani nevarnost," je še dodala Perčič.

Intenzivno izpiranje že od petka

V petek so tako za del uporabnikov izdali ukrep prepovedi uporabe pitne vode za pitje, pripravo hrane in osebno higieno, primerna je le za splakovanje sanitarij. Steklo je intenzivno izpiranje vodovodnega sistema, pristojni so podali tudi navodila uporabnikom, da spirajo interna omrežja.

Medtem policija nadaljuje zbiranje obvestil za ugotovitev izvora onesnaženja. "Intenzivna preiskava še poteka in policisti zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so danes pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Ta je bila o onesnaženju pitne vode na območju Logatca obveščena v petek. Policija do zdaj ni pridobila podatka, da bi uporaba onesnažene vode negativno vplivala na zdravje uporabnikov.