V delu Logatca še naprej v veljavi prepoved uporabe vode iz vodovoda

Potem ko so zaznali kemično onesnaženje vode, so v petek za okoli 600 od skupno okoli 17 tisoč uporabnikov javnega vodovodnega sistema v Občini Logatec odredili prepoved uporabe vode iz vodovodnega sistema. Prepovedana je uporaba vode za pitje, pripravo hrane in osebno higieno, vključno s pranjem perila. Vodo lahko prizadeti uporabniki uporabljajo izključno za sanitarne namene.

V vodi so med drugim odkrili anionske detergente, benzotriazole in kisline. Gre za strupene snovi, ki ne bi smele biti prisotne v pitni vodi in so ob daljši izpostavljenosti in zelo visoki koncentraciji zelo nevarne za zdravje ljudi, so ta teden pojasnili na NIJZ.

Po zaznanem onesnaženju je steklo izpiranje vodovodnega omrežja, komunalno podjetje je v sodelovanju z občino in civilno zaščito zagotovilo razdeljevanje pitne vode za prizadete občane, ponujena je bila tudi možnost tuširanja v za to določenih garderobah v večnamenski športni dvorani Logatec.

Prepoved uporabe vode velja tudi za Dom starejših Logatec, v katerem biva 154 stanovalcev, zaradi česar so se tam v tem času precej spremenila vsakodnevna opravila, zaposleni pa so dodatno obremenjeni. Na pomoč pri pranju perila in posode so jim priskočili drugi zavodi, vodo za pitje in pripravo hrane jim dovažajo gasilci, a jo morajo pred uporabo še prekuhati.

Medtem izvor onesnaženja še ni znan. Kot so danes pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, kriminalistična preiskava še vedno poteka.