Požar v Postojni: zagorelo je, ker je v elektro omarico tekla voda

Ponoči je zagorelo v nastanitvenem objektu v Postojni. Po prvih ugotovitvah je voda tekla v elektro omarico, kjer je izbruhnil požar. Vseh 17 oseb je objekt zapustilo, nastanjeni so na drugi varni lokaciji, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Na kraju so posredovali gasilci, ki so izključili elektriko in pogasili požar. Kot so pojasnili na policiji, je nastanitveni objekt zapustilo vseh 17 oseb, ki so bile v času požara v notranjosti.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja.