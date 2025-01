Znano slovensko podjetje z gradbenimi odpadki zasipa vrtače

Podjetje Dolinšek transport, ki se ukvarja s transportom, avtodvigali, zemeljskimi in rušitvenimi deli, po poročanju portala N1 v Logatcu kraške vrtače nezakonito zasipa z gradbenimi odpadki. To so za omenjeni portal potrdili tudi na okoljskem in kmetijskem inšpektoratu. Če odpadkov ne bodo odstranili in spoštovali odločbe, jim grozi kazen do deset tisoč evrov.

Podjetje Dolinšek transport sodeluje pri več znanih slovenskih projektih, trenutno pri rušenju nekdanjih Žitovih silosov v BTC, v preteklosti pa pri projektu parkirišča P+R na Dolgem mostu, Kopališču Kolezija in rušenju Roga.

Iz podjetja Iva Boscarola, ki namerava na mestu nekdanjih Žitovih silosov v BTC zgraditi stanovanjsko sosesko, so nam sicer zagotovili, da odpadni material iz tega projekta ni udeležen pri spornem domnevnem zasipavanju kraških vrtač na območju Logatca.

Odpadke vržejo v vrtačo in jo nemudoma pokrijejo z zemljo

Kot je za N1 povedal neimenovani sogovornik, zaskrbljen nad dogajanjem v svoji okolici, se tovornjaki na tem območju vozijo že kakšno leto in pol. Ocenjuje, da je v tem času na območje prispelo več kot sto tovornjakov, ki so pripeljali odpadni gradbeni material, kot so beton, les, plastične cevi, plastika, nerazgradljivi odpadki in nenavadna bela snov. Da bi prikrili, kar počno, odpadke, odvržene v vrtačo, nemudoma zasujejo z zemljo, je povedal sogovornik.

Okoljsko ministrstvo je sicer leta 2021 s podjetjem Dolinšek transport podpisalo pogodbo za izvedbo pripravljalnih del za sanacijo odlagališča odpadkov v ljubljanskem Zalogu, na svoji spletni strani pa trdijo, da za odpadke in njihov odvoz poskrbijo na okolju prijazen način.

Odpadke morajo odstraniti do 1. aprila

Inšpektorat za okolje in energijo ter inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo sta za N1 pojasnila, da ima podjetje okoljevarstveno dovoljenje in lahko vrtače zasipa z zemljo, so pa tako kot sogovornik N1 tudi na obeh inšpektoratih ugotovili, da so vrtače polne različnih odpadkov. Okoljska inšpektorica je zato 16. februarja lani podjetju izdala inšpekcijsko odločbo in mu prepovedala odlaganje odpadkov. Poleg tega je podjetju odredila, da s parcele odstrani ves nezakonito odloženi material, v katerem so bili pomešani gradbeni odpadki.

To bi moralo podjetje storiti do 1. septembra lani, a ker tega ni storilo, je inšpektorica dva meseca kasneje izdala sklep o dovolitvi izvršbe in mu postavila nov rok, to je 1. april letos. Če podjetje odločbe znova ne bo spoštovalo in ne bo umaknilo odpadkov, bo po besedah okoljskega inšpektorata "zoper njega uporabljen prisilni ukrep", kar pomeni, da bo podjetje moralo plačati deset tisoč evrov kazni, še piše N1.

Direktor: Če bodo ugotovili kršitve, bomo ukrepali skladno z zakonodajo

Direktor podjetja Marko Dolinšek je za N1 dejal, da je podjetje za storitve s področja gradbeništva in različnih vrst prevozov ustrezno registrirano ter da razpolaga s potrebnimi viri in opremo ter vsemi potrebnimi dovoljenji. Dodal je še, da se bodo v primeru, da bodo pristojne institucije v inšpekcijskem postopku ugotovile morebitne kršitve, na te odzvali in ukrepali skladno z ukrepi, ki jih bo izdala pristojna inšpekcija, in veljavno zakonodajo s tega področja.

Na Občini Logatec so bili po besedah župana Berta Menarda z zadevo seznanjeni, delno tudi s strani policije, ki naj bi se zanimala za primer. Tovrstno ravnanje, če do njega prihaja, obsoja in meni, da morajo pristojne službe narediti vse, da se nezakonito zasipavanje vrtač ustavi.

"Takšno obljubo sem tudi dobil od inšpekcijskih služb," je za STA dejal Menard. Poleg tega mora po njegovi oceni stroka doreči, katere vrtače se sploh lahko zasipa. "Zavedati se namreč moramo, da z vsako vrtačo, ki jo zasujemo, naredimo škodo, saj se ob poplavah voda nima kam umakniti in poplavlja," je povedal.