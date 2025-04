Voda v delu Logatca spet pitna

V Komunalnem podjetju Logatec so zapisali, da se je stanje vodooskrbe na prizadetem območju v Logatcu spet normaliziralo. "Najnovejše analize vzorcev pitne vode, ki jih je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, kažejo, da voda v vodovodnem sistemu na prizadetem območju ne vsebuje več onesnaževal, ki so bila vzrok za prepoved uporabe pitne vode v zadnjih sedmih dneh," so sporočili.

Uporabnikom pa priporočajo, da naj čim prej izvedejo izpiranje hišnega vodovodnega omrežja, če tega še niso storili. Intenzivno izpiranje naj opravijo s povečanim pretokom z vodo iz javnega vodovodnega omrežja na vseh pipah v objektu. Dodali so, da ne smejo pozabiti na morebitne pipe na fasadi ali vrtu.



Sprati je treba interno omrežje za toplo in mrzlo vodo. Čas izpiranja naj znaša najmanj 15 minut oziroma do stabilizacije temperature, po možnosti naj se izpira v sunkih s turbulentnim tokom. Ob tem je na vseh pipah treba sneti in očistiti vse mrežice in druge nastavke, so še zapisali v komunalnem podjetju.

Z NIJZ so sporočili, da so na podlagi vzorcev vode, ki so jih v ponedeljek odvzeli v Domu starejših Logatec, hidrantu, v občinski stavbi in Pavšičevi ulici, ter kontrolnega vzorca vode, ki so ga v sredo odvzeli v Domu starejših Logatec, ocenili, da se prepoved uporabe pitne vode lahko prekliče.

Dodali so, da mora upravljavec nujno raziskati okoliščine, zaradi katerih je prišlo do onesnaženja, ter izvesti ustrezne korektivne ukrepe v izogib morebitni ponovitvi onesnaženja. Do odprave vzrokov, ki so ali bi lahko privedli do ponovnega onesnaženja, mora upravljavec poostreno spremljati kakovost pitne vode na reprezentativnih mestih prizadetega dela omrežja, ki naj obvezno vključujejo Dom starejših Logatec.

Vsakodnevno spremljanje parametrov vode

Na NIJZ priporočajo redno dnevno spremljanje naslednjih parametrov: pH, temperatura, elektroprevodnost, motnost, vonj, barva, okus, celokupni organski ogljik (TOC) in tenzidi. Ob poslabšanju organoleptičnih lastnosti pitne vode ali odstopanja od običajnih vrednosti navedenih parametrov mora upravljavec nemudoma oceniti, ali je treba ponovno razglasiti ukrep omejitve uporabe pitne vode, so še sporočili.

Kemično onesnaženje vode v delu Logatca so zaznali v petek, zato so za okoli 600 od skupno okoli 17 tisoč uporabnikov javnega vodovodnega sistema v občini Logatec odredili prepoved uporabe vode iz vodovodnega sistema. Prepovedana je bila uporaba vode za pitje, pripravo hrane in osebno higieno, vključno s pranjem perila.