Donald Trump je v preteklih dneh pisma, v katerih jih obvešča o višini carin, ki jih bodo ZDA na njihov uvoz uvedle 1. avgusta, poslal okoli 20 večjim trgovinskim partnericam, med njimi EU, Japonski in Južni Koreji. Zdaj načrtuje še enotno pismo s to informacijo za več kot 150 manjših držav, je povedal v sredo med srečanjem z bahrajnskim kronskim princem Salmanom bin Hamadom bin Isom al Kalifom.

"Carine za skupino teh držav bodo enake," predsednika ZDA citira ameriški Politico. "To niso velike države in z njimi ne trgujemo veliko," je dodal.

Dogovora z Japonsko ne pričakuje

Te države tako kot druga gospodarstva od aprila plačujejo dodatne carine na uvoz v ZDA v višini deset odstotkov, po novem pa jim glede na pretekle Trumpove napovedi grozijo od 15- do 20-odstotne carinske stopnje.

Trump je v sredo dejal tudi, da bo najverjetneje uvedel 25-odstotne carine na japonski uvoz, ki jih je napovedal v pismu Tokiu pretekli teden. Sklenitve dogovora s to azijsko državo namreč ne pričakuje, navaja tiskovna agencija Reuters.

Dogovor z Indijo že blizu?

Med državami, s katerimi so imele ZDA lani več kot triodstoten trgovinski primanjkljaj in še niso prejele pisma, so sicer tudi Tajvan, Švica in Indija, piše Politico.

Z zadnjo naj bi bil trgovinski dogovor že na vidiku. Trump je namreč v sredo dejal, da pripravljajo še en dogovor: "Morda z Indijo. Ne vem. Pogajamo se." Nekaj trenutkov pozneje pa je omenil, da so dogovoru z Indijo "zelo blizu".

Za Indijo, katere delegacija se ta teden mudi v Washingtonu, so ZDA v preteklosti predvidele 26-odstotno carinsko stopnjo, poroča Reuters.

V sredo je v ameriško prestolnico na trgovinska pogajanja odpotoval tudi evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič. ZDA Evropski uniji z avgustom grozijo s 30-odstotnimi carinami, kar je za Bruselj nesprejemljivo.