Zaradi Trumpa spremenili Coca-Colo: "Preprosto boljše je!"

"S Coca-Colo sem se pogovarjal o uporabi pravega trsnega sladkorja v kokakoli v ZDA in strinjali so se, da bodo to storili," je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

"Rad bi se zahvalil vsem odgovornim pri Coca-Coli. To bo zelo dobra poteza z njihove strani – videli boste. Preprosto boljše je!" je dodal.

Podjetje zdaj v svojih pijačah, proizvedenih za ameriški trg, običajno uporablja visokofruktozni koruzni sirup (HFCS), medtem ko v nekaterih drugih državah za ta namen uporablja trsni sladkor.

Sladilo HFCS že lep čas kritizirata minister za zdravje Robert F. Kennedy ml. in njegovo gibanje Make America Healthy Again (Naredite Ameriko spet zdravo), s katerim želi spodbuditi živilska podjetja, da iz svojih izdelkov odstranijo sestavine, kot so umetna barvila.

Več podrobnosti bo znanih kmalu

Coca-Cola spremembe sestavin za zdaj ni potrdila. "Cenimo navdušenje predsednika Trumpa nad našo ikonično blagovno znamko kokakola," je podjetje sporočilo v kratki izjavi, ob tem pa dodalo, da bodo več podrobnosti o novi ponudbi v zvezi s svojimi izdelki sporočili kmalu.

Ameriški predsednik po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni pojasnil, kaj ga je spodbudilo k spremembi, ki sicer ne bo vplivala na njegovo dobro znano najljubšo pijačo Diet Coke, različico kokakole brez sladkorja z umetnimi sladili.