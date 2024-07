Letošnje leto je polno zanimivih in velikih športnih dogodkov, a olimpijske igre v Parizu bodo vrhunec letošnje sezone za marsikaterega športnika in tudi navijača. Na 33. poletnih olimpijskih igrah med 26. julijem in 11. avgustom se bo v francoski prestolnici v 17 športnih panogah merilo kar 90 slovenskih športnikov, od tega 44 športnic in 46 športnikov, kar je največ v zgodovini slovenskih odprav. Olimpijsko razpoloženje je že tako ali drugače v zraku, naši olimpijci pa so že pripravljeni na Pariz 2024. Medtem ko se bodo naši olimpijci potegovali za medalje, se vi lahko potegujete za vrhunske olimpijske nagrade.

Za kako velik športni dogodek pravzaprav gre, najbolje oriše podatek, da so prireditelji olimpijskih iger v Parizu prodali že več kot 8,6 milijona vstopnic, kar je rekord vseh dosedanjih iger. Približno 10.500 najboljših športnikov sveta se bo vse do 11. avgusta med seboj pomerilo v 48 športnih panogah oziroma 329 športnih disciplinah.

Verjamemo, da bodo tudi naši najboljši športniki z olimpijskim duhom navdihnili celotno Slovenijo in dosegli izjemne rezultate. Pri tem pa jim zagotovo ne bo odveč podpora naših navijačev, pa naj gre za oglede v živo ali prek televizijskih sprejemnikov.

Najštevilčnejša slovenska olimpijska ekipa do zdaj: bo tudi bera medalj največja?

In kakšen bo pravzaprav slovenski pečat na letošnjih olimpijskih igrah? Precejšen, največji v zgodovini naše samostojne države. Kot že omenjeno nas bo na letošnjih igrah zastopala naša najštevilčnejša zasedba do zdaj, ki je tudi po spolu (s 44 športnicami in 46 športniki) zelo uravnotežena. V Pariz bo odpotovalo tudi 57 trenerjev in 48 drugih spremljevalcev, skupno gledano bo slovenska ekipa obsegala 194 članov. Prvič se bo tudi zgodilo, da bodo barve Slovenije na olimpijskih igrah zastopale tri slovenske ekipe: moška in ženska rokometna reprezentanca ter moška odbojkarska zasedba.

Glede na odlične predstave, ki jih v zadnjih letih kažejo igralci selektorja Gheorgheja Cretuja, bodo poleti v francoskem glavnem mestu eni od favoritov za kolajne. Foto: Guliverimage

Nekateri izmed naših najboljših športnikov bodo nedvomno tudi v igri za najvišja mesta, tudi šampionska Janja Garnbret, prvakinja iz Tokia 2021. Najboljša športna plezalka na svetu tudi letos meri na zlato medaljo. Do zdaj so sicer naši olimpijci največ kolajn osvojili na poletnih olimpijskih igrah v Pekingu 2008 in na zadnjih leta 2020 v Tokiu, ki so bile zaradi epidemije koronavirusa prestavljene na leto kasneje. Na zadnjih poletnih igrah v Tokiu jih je pet domov prineslo kolajno, od tega trije zlato.

In še kot zanimivost – Pariz je tako ali drugače v slovenska srca zapisan z zlatimi srci, saj prav letos med drugim mineva sto let od prvih dveh slovenskih zlatih kolajn na olimpijskih igrah. Leta 1924 ju je telovadec Leon Štukelj v Parizu osvojil v športnih disciplinah mnogoboj in drog.

Olimpijskim igram bodo med 28. avgustom in 8. septembrom tradicionalno sledile še paraolimpijske igre. Nastopilo bo petnajst slovenskih športnikov invalidov.

Coca-Cola in olimpijske igre: popolna kombinacija z dolgo zgodovino

Olimpijske igre veljajo za enega najbolj pričakovanih športnih dogodkov na svetu, ki združujejo navijače in športnike po vsem svetu, ter so sinonim za izjemne dosežke, športno odličnost in nepozabne trenutke. Coca-Cola je skozi leta skrbela, da so ti trenutki še bolj posebni.

Ena najbolj prepoznavnih svetovnih blagovnih znamk že več kot 90 let igra ključno vlogo pri podpiranju in praznovanju olimpijskih iger. Gre za podpornika olimpijskega gibanja z najdaljšim stažem, kar priča o globokem zaupanju in skupnih vrednotah. Coca-Cola tako na globalni ravni podpira vse izvedbe olimpijskih iger od leta 1928 in takratnih poletnih olimpijskih iger v Amsterdamu, od leta 2017 pa tudi aktivnosti v Sloveniji. Tudi letos bo Coca-Cola vaš nepogrešljivi spremljevalec ob vsakem dogodku olimpijskih iger, z vami na vsakem koraku te poti, še posebej ob podpori naših slovenskih olimpijcev.

Ne glede na to, ali spremljate atletske tekme, plavalne preizkušnje ali ekipne športe, vas vabimo, da navijate za slovenske športnike.

