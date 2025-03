Več kot 600 tisoč ton plastenk kokakole vsako leto konča v morju

Poročilo, ki ga je v sredo objavila neprofitna organizacija Oceana, prihaja v luči vse večje zaskrbljenosti glede tveganja za zdravje ljudi, ki ga predstavlja širjenje mikroplastike, ki jo znanstveniki vedno bolj povezujejo z rakom, neplodnostjo, srčnimi boleznimi in podobnim.

"Coca Cola je daleč največja proizvajalka in prodajalka pijač na svetu," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Matt Littlejohn iz organizacije Oceana. Zaradi tega je podjetje resnično pomembno, ko gre za vpliv vsega tega na oceane, je dodal.

Glede na študijo iz leta 2024, objavljeno v znanstveni reviji Science Advances, je Coca Cola največji svetovni onesnaževalec s plastiko med blagovnimi znamkami. Sledijo ji PepsiCo, Nestle, Danone in Altria.

V morju bo končalo 220 milijard pollitrskih plastenk

Ocena organizacije Oceana temelji na javno objavljenih podatkih Coca Cole o uporabi embalaži za obdobje od leta 2018 do leta 2023 skupaj z napovedmi rasti prodaje. Izračunali so, da bo uporaba plastike v podjetju do leta 2030 presegla 4,13 milijona ton letno.

Da bi ocenili, koliko te plastike bo doseglo vodne ekosisteme, so pri Oceani uporabili strokovno preverjeno metodo, ki jo je razvila mednarodna skupina znanstvenikov in je bila leta 2020 objavljena v akademski reviji Science. Prišli so do številke 602 tisoč ton, kar je enakovredno skoraj 220 milijardam pollitrskih plastenk.

V Oceani kot najprimernejšo rešitev za zmanjšanje te ogromne številke vidijo ponovno uvedbo embalaže za večkratno uporabo.

Opustili obljubo o povečanju deleža embalaže za večkratno uporabo

V Coca Coli so leta 2022 sami priznali, da je embalaža za večkratno uporabo "med najučinkovitejšimi načini zmanjševanja odpadkov". Ob tem so se zavezali k cilju, da do leta 2030 dosežejo 25-odstotni delež embalaže za večkratno uporabo.

Toda to obljubo so po tihem opustili v najnovejšem trajnostnem načrtu, objavljenem decembra lani. Posodobljeni cilji podjetja se namesto tega osredotočajo na povečanje deleža reciklirane embalaže in povečanje stopnje zbiranja embalaže, hkrati pa poudarjajo velike izzive pri recikliranju plastenk in spreminjanje navad potrošnikov.

Proizvodnja plastike je odvisna od nafte, zaradi česar je uporaba plastike v podjetjih neposredno gonilo podnebnih sprememb.

V izjavi za AFP je tiskovni predstavnik Coca Cole dejal, da medtem ko so prizadevanja podjetja trenutno osredotočena na uporabo več recikliranih materialov in izboljšanje sistema zbiranja embalaže, "vlagamo in ostajamo zavezani razširitvi možnosti uporabe embalaže za ponovno polnjenje, to delo pa se bo nadaljevalo kot del naše strategije, osredotočene na potrošnike".