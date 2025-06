Ime, ki nekaj pomeni. Zakaj ljudje množično iščejo Coca-Colo z imenom?

V času, ko živimo hitro, nakupujemo z eno roko in z drugo pregledujemo obvestila na telefonu, nas redko kaj res ustavi. A zadnje tedne se zdi, da se ljudje v trgovinah ustavljajo nekoliko pogosteje. Pred hladilniki. Pred plastenkami in pločevinkami Coca-Cole. Ne zato, ker bi iskali osvežitev. Ampak zato, ker iščejo svoje ime. Ali ime nekoga drugega. Iščejo napis in vzdevek, ki nekomu polepša dan. Coca-Colina kampanja Share a Coke oziroma Deli Coca-Colo se je letos vrnila v velikem slogu in znova obudila nekaj, kar smo morda v poplavi vsebin in digitalnih sporočil začeli pozabljati, pomen osebne geste.

Coca-Cola je kampanjo prvič predstavila leta 2011 in hitro je postala globalni fenomen. Stekleničke z imeni so ljudje dojemali kot nekaj svežega, osebnega in zabavnega. Imena so zamenjala legendarni logotip in naenkrat se je nekaj tako vsakdanjega, kot je plastenka s pijačo, spremenilo v sporočilo. "Mislila sem nate." "To je zate." "Najdi svoje ime." Zanimanje je bilo tolikšno, da so se ljudje podajali na prave lovske pohode, da bi našli svojo stekleničko. In kar je bilo še lepše, pogosto niso iskali le svojega imena, temveč tudi imena drugih; svojih prijateljev, družinskih članov, sodelavcev, simpatij. Ker v bistvu gre za to: za deljenje.

Foto: Millenium Promocija

Letos se zgodba nadaljuje. A tokrat še bolj razširjena in prilagojena sodobnemu življenju. Poleg osebnih imen so zdaj na voljo tudi številni vzdevki in nazivi, ki jih povezujemo s čustvi, odnosi in vsakodnevnimi vlogami. Na primer "Zvezda", "Kraljica", "Prijateljica", "Brat", "Sodelavec", "Najdražja", "Frajer", "Družina". Besede, ki jih vsi poznamo in ob katerih nam na misel pridejo določeni obrazi. In ravno zato kampanja spet deluje, ker nagovarja nekaj globoko človeškega. Željo po povezanosti. Po tem, da smo opaženi. Da nas nekdo prepozna in se spomni na nas, tudi če le za trenutek. In včasih je za to dovolj steklenička iz trgovine.

Zanimivo je opazovati, kako hitro so ljudje kampanjo ponovno vzeli za svojo. Družbena omrežja so polna ustvarjalnih objav in ljudje z iskrivostjo podarjajo stekleničke svojim bližnjim. Vzeti nekaj tako vsakdanjega in iz tega ustvariti čustveno izkušnjo je tista posebnost, ki Coca-Coli vedno znova uspe.

Foto: Millenium Promocija

Letošnja kampanja prinaša novost, ki je še posebej zanimiva za vse, ki iščejo nekaj res unikatnega. Po Sloveniji bodo potekali dogodki, kjer si lahko vsak obiskovalec ustvari svojo personalizirano Coca-Colo. Kampanja Share a Coke vas vabi, da osvobodite svojo domišljijo in napišete, kar želite. Na primer ime hišnega ljubljenčka. Interni hec iz službe. Romantično ime. Ali pa vzdevek iz otroštva. Na spletni strani Share a Coke je na voljo seznam vseh lokacij in datumov, kjer lahko ustvarite svojo edinstveno Coca-Colo.

Sredi poletja, ko iščemo lahkotnost, oddih in veselje, je takšna gesta kot nalašč. Ne vsiljiva. Ne naporna. Ne draga. Premišljena. Majhna stvar z velikim učinkom. Poletje je čas, ko se družimo, ko obiskujemo prijatelje, gremo na piknike, poroke, rojstne dneve in izlete ob koncu tedna. In vsak od teh trenutkov je lahko malo lepši, če ga spremlja nekaj, kar ima osebno noto.

Foto: Millenium Promocija

Kampanja Deli Coca-Colo ni le nostalgična vrnitev, temveč tudi sodoben odgovor na vprašanje, kako ostati povezan. V poplavi informacij, vsebin in dražljajev je pomembno najti nekaj, kar nas zares nagovori. In če je to plastenka z napisom, ki nekomu nariše nasmeh, potem je to vredno več, kot si morda mislimo.

Letos zato ne podarite samo stvari. Podarite nekaj, kar ima pomen. Nekaj, kar sporoča: "Opazila sem te." "Mislil sem nate." "Veliko mi pomeniš." Poglejte v hladilnik, poiščite pravi napis ali ustvarite svojega. Delite Coca-Colo. Ker včasih se največja čarovnija zgodi v malih stvareh.

Foto: Millenium Promocija

Naročnik oglasnega sporočila je MILLENIUM PROMOCIJA D.O.O.