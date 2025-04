Sedemintridesetletni Felipe Hoyos-Foronda, kolumbijski državljan iz soseske Astoria v Queensu, je bil v ponedeljek obtožen uboja in napada zaradi smrti 31-letne Maríe Paz Peñaloza. Moški ni imel nobene licence za opravljanje medicinske dejavnosti v zvezni državi New York, poroča Daily Mail.

Hoyosa-Forondo so aretirali 28. marca v Starbucksu na letališču JFK, tik preden je poskušal pobegniti najprej na Florido, nato pa v Kolumbijo. "Let sem rezerviral kar med vožnjo. Nameraval sem se vrniti v Kolumbijo," je povedal preiskovalcem.

Po poročanju New York Daily News so policisti v njegovem avtomobilu našli krvavo injekcijo, več uporabljenih igel, prazno stekleničko lidokaina in druge sumljive medicinske pripomočke.

Kaj se je zgodilo?

Peñaloza je na dom Hoyosa-Foronde prišla 28. marca ob 13. uri v spremstvu prijateljice. Želela je odstraniti silikonske vsadke iz zadnjice. Med posegom ji je lažni zdravnik v zadnjico vbrizgal lokalni anestetik. "Začela je čudno govoriti, nato pa prenehala," naj bi povedal preiskovalcem. In še: "Zamegljen govor je običajen pri tej anesteziji, čeprav gre za lokalno. Nato se je zakrčila, izgubila zavest, pritisk ji je padel in imel sem težave z njenim pulzom. Poskušal sem jo oživljati."

Ko mu je ni uspelo oživiti, je pobegnil. Reševalcem, ki jih je pred tem sam poklical, naj bi nato priznal: "Nisem licenciran zdravnik tukaj. Zavedam se, da ne smem opravljati medicinskih storitev." Kljub temu je trdil, da je takšne posege izvajal več stokrat in da je "delal na številnih dekletih". V improviziranem prostoru naj bi deloval že več mesecev.

Umrla je 11. aprila

Po prihodu reševalcev so Peñalozo nezavestno našli na medicinskem stolu in jo prepeljali v bolnišnico Mount Sinai Queens. Po podatkih New York Posta je bila več kot dve uri brez srčnega utripa in ni več kazala znakov možganske aktivnosti. Dne 11. aprila so jo svojci odstranili z naprav za umetno ohranjanje življenja.

Njena mati Gladys Cabrera je pred sodiščem dejala: "Hočem, da gre ta človek v zapor. Nevaren je za družbo. Moja hči si tega ni zaslužila."

Njen mož Theodore Paloumbas je povedal, da niti ni vedel, da se je María namenila v Astorio na poseg.

Okrožna tožilka v Queensu Melinda Katz je ob tem opozorila: "Imeli smo že več podobnih primerov, kjer se ljudje predstavljajo kot medicinski strokovnjaki, vendar to niso. Bodite previdni." Dodala je še poziv vsem, ki so prejeli medicinske storitve pri Hoyosu-Forondi, naj se oglasijo in pomagajo pri preiskavi.