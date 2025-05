Pri Mladinski knjigi je izšla tretja knjiga zdravnika infektologa in pisatelja Davida Zupančiča z naslovom V mejah normale. Na podlagi anekdot v njej opisuje dinamiko odnosov med pacientom in zdravnikom ter prednosti in slabosti zdravniškega poklica. Knjiga predstavlja mešanico zdravja in bolezni ter vse odtenke vmes, je Zupančič povedal za STA.

"Medicina in zdravstvo vsebujeta ogromno zgodb, potem pa je odvisno, kakšen je pripovedovalec in opazovalec. Medicina je tudi blazno zanimiva. Veliko avtorjev trilerjev in kriminalk je prav zdravnikov in pravnikov. To so stroke, pri katerih je teh zapletov ogromno. Tudi doktor (v knjigi op. p.) je bil po izobrazbi infektolog. Ne bom rekel, da si želim pisati zgolj o tem, v resnici raziskujem še druge načine pisanja. Lahko pa rečem, da se mi je to skupaj povezalo zelo naravno," je za STA še povedal zdravnik infektolog in pisatelj David Zupančič.

Ne želi več puščati dvoma, da njihova "halja ne prinese božjega statusa, kvečjemu veliko odgovornosti in skrbi"

Kot je pojasnil za STA, bi rad ponudil vpogled v zakulisje zdravstvenega sistema in medicine ter odgovore na vprašanja zdravnikov tudi zato, da opozori, da njihova halja "ne prinese božjega statusa, kvečjemu veliko odgovornosti in skrbi". "Sem velik ljubitelj opazovanja celostne slike in je na srečo redko nekaj črno-belo. Tako da lahko kritizitaš, a se moraš hkrati zavedati vsega, kar je lepo in kar ti je tudi dano," je še povedal Zupančič.

Foto: Natja Kapitler/STA

O zdravniškem okolju piše s filozofskega in praktičnega vidika, uporablja pa anekdote iz slovenskih bolnišnic in svojega vsakdana, ki jih preplete tudi s humorjem.

Knjigo V mejah normale je zasnoval na podlagi anekdot, ki so ga med drugim silile k razmišljanju o življenju in njegovem minevanju, usodi, nesrečah in smrti. Nekdo, ki je vpet v medicinsko stroko in opravlja tako službo, naravno več razmišlja o tovrstnih tematikah, je povedal v pogovoru z urednico knjige Urško Kaloper.

Foto: Natja Kapitler/STA

Zupančič meni, da se premalo govori tudi o logističnih težavah, ki pestijo zdravstveni sistem

V knjigi se poglobi v dinamiko odnosov med pacientom in zdravnikom ter vpliv družbenih omrežij na medicino in izgorelost, ki lahko spremlja delo zdravnika. Odkrito opisuje tudi prednosti in slabosti zdravniškega poklica. Kot je povedal, službo zdravnika infektologa kljub veliko odrekanjem rad opravlja. Po njegovih besedah pa se premalo govori tudi o logističnih težavah, ki pestijo zdravstveni sistem, ter neprespanih nočeh in plačah zdravnikov.

Avtor zdravniško okolje opisuje iskreno in previdno. Med opisanimi primeri je izpostavil smrt bolnika na hodniku, ki se mu zdi nečloveška, obenem pa razume, da čeprav ni prostora za sprejem bolnikov, ne morejo zapreti vrat urgence.

S knjigo V mejah normale sklene trilogijo z medicinsko tematiko

Branje in pisanje predstavljata velik del Zupančičevega življenja. Kot je povedal, je s knjigo V mejah normale končal neke vrste trilogijo z medicinsko tematiko, trenutno pa raziskuje žanr grozljivke. Naslednja njegova knjiga bo čista fikcija, je dodal.

Zupančič je tudi avtor knjig Življenje v sivi coni, ki jo je napisal v času epidemije covida-19, in Znanost mirnega življenja, pripovedi o iskanju miru v hektičnem vsakdanjiku. Poleg tega je avtor podkasta Umetnost lenarjenja, kjer govori o različnih vejah medicine in naukih življenja.

