Znani slovenski zdravnik David Zupančič je te dni slabe volje, saj se je spet spopadel s spletno krajo identitete. "Zelo mi je žal, da moram spet govoriti o tem, a ta Germivirjeva saga se nadaljuje. To ste lahko najbrž zasledili na mojem profilu pred kakšnim tednom, da so spet zlorabili moje ime in si izmislili intervju ter me v njem nalepili kot referenco za prodajo nekih kapljic proti parazitom," je povedal Zupančič.

Dodal je, da se stvar razvija, saj je mislil, da gre za lažno spletno stran, na kateri ljudje uporabijo svojo (bančno) kartico, ki jo spletni prevaranti zlorabijo.

Foto: Instagram/Zajem zaslona

Izkazalo se je, da gre za pravo spletno stran

Kot je povedal Zupančič, gre v njegovem primeru kraje identitete za pravo spletno stran. Neki gospe, ki je Zupančiču tudi posredovala fotografijo, so prašek, ki ga je kupila prek povezave v zlorabljenem intervjuju z Zupančičem na spletni strani, kjer so zdravniku ukradli identiteto, že poslali na dom. Kot je dodal, ima to podjetje celo sedež v Ljubljani.

Ima podatke podjetja, ki je zlorabilo njegovo ime

Kot je še povedal Zupančič, mu bo v postopku zdaj lažje, saj ima podatke podjetja in tudi podatke gospe. Odločil se je, da bo danes vse prijavil policiji, aktiviral pa bo tudi pravno službo Zdravniške zbornice in prek vseh kanalov proti zlorabam sprožil pregon.

"Da nihče drugi ne nasede ali se celo zastrupi!" je zapisal in dodal, da za izdelkom ne stoji on ter da sploh ne ve, za kakšne vrste produkt gre.

S spletno zlorabo se ni srečal prvič

Infektolog in avtor dveh knjižnih uspešnic David Zupančič se je z zelo podobno zlorabo spopadel že pred dobrimi tremi meseci, takrat so neznani avtorji za promocijo lastne spletne povezave uporabili umetno inteligenco in ustvarili prirejen posnetek Zupančiča, ki se predstavlja kot znani slovenski prehranski svetovalec Jernej Ogrin.

