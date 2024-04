"Danes je Svetovni dan knjige in jaz se bom te simbolike oklepal za vedno in naprej. Lep pozdrav, specialist infektolog," je poleg fotografije, na kateri se pred dežnimi kapljami skriva pod dežnikom, zapisal znani slovenski zdravnik David Zupančič, ki se je na izpit iz infektologije pripravljal več mesecev, znanje o o različnih infekcijskih stanjih in boleznih pa je predajal tudi svojim sledilcem.

Pred meseci smo poročali tudi, da je bil Zupančič tarča neznancev, ki so za promocijo lastne spletne povezave uporabili umetno inteligenco in ustvarili prirejen posnetek Zupančiča, ki se predstavlja kar kot znani slovenski prehranski svetovalec Jernej Ogrin. Zupančič je na spletno prevaro, ki se je od druge polovice januarja prikazovala na družbenem omrežju Facebook, odzval z besedami: "Pa tega ne moreš verjeti!"

Maja z znanim župnikom Golobom na dobrodelnem dogodku

Novopečeni specialist infektolog bo z znanim slovenskim duhovnikom Martinom Golob 14. maja v Ljubljani gostil dobrodelni dogodek, ki sta ga že razprodala, na njem pa bosta zdravnik David Zupančič in duhovnik Martin Golob spregovorila o iskanju notranjega miru, sreči, odnosu do dobrodelnosti in duhovnosti ter z udeleženci delila osebne izkušnje in nasvete. Vsa zbrana sredstva pa bosta avtorja knjižnih uspešnic podarila Junakom 3. nadstropja.

