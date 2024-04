Nekdanji predsednik republike Borut Pahor in znani duhovnik ter župnik v Grosupljem Martin Golob sta v Podcastu navdiha spregovorila o tem, kako se je Golob odločil za duhovniški poklic, ob tem pa je priljubljeni duhovnik povedal, da je imel lep zgled domačega župnika, ki mu je pokazal, da je duhovnik lahko čisto normalen človek, ki mu za opravljanje tega poklica ni treba spreminjati osebnosti. Golob je dodal, da je njegova osebnost sicer precej živahna.

Golob: Vedno pa je tu svoboda, človek se lahko vedno odloči

Pahor je Goloba, ki bo letos dopolnil 11 let duhovništva, vprašal tudi o tem, kakšni dvomi so ga prevzemali še pred posvetitvijo v duhovniški poklic ter ali je pri izbiri poklica oziroma poslanstva razmišljal o tem, da je pot, ki jo bo izbral, ireverzibilna: "Ja, res je. Vedno pa je tu svoboda, človek se lahko vedno odloči. Res pa je, da sem dal obljubo, ki ima neko težo in je sveta," je povedal Golob in dodal, da je imel pred posvečenjem občutek pričakovanja in veselja, po njem pa je točno vedel, kje je njegovo mesto in kaj je njegov cilj.

Golob odgovoril na vprašanje, ali dopušča možnost, da bi se zaljubil

Borut Pahor je Goloba vprašal tudi, ali priljubljeni duhovnik še vedno dopušča možnost, da bi se v prihodnosti zaljubil. "Bog ne daj (smeh, op. a.). Ne vem, če se slučajno zgodi, da bi se strašno zaljubil ... Seveda, dopuščam to možnost, to je čisto mogoče," je povedal Golob, a dodal, da si tega ne želi. "Ne bi iskal težav," je v smehu Pahorju odgovoril Golob. "To se seveda lahko zgodi. Najprej bom rekel hvala bogu, še sem normalen. Tako smo ustvarjeni in temu človek ne more ubežati, to se lahko zgodi vsakemu. Obdobje zaljubljenosti je tudi obdobje izredne ustvarjalnosti," je pojasnil Martin Golob.

Kot je dodal, so mu bile kot srednješolcu všeč tudi sošolke, a globljega odnosa s kakšnim dekletom v tem obdobju ni razvil. Dotaknila sta se tudi vprašanja skušnjav. "Tako je v duhovnem boju, skušnjave pridejo same od sebe in jih je več vrst," je bil slikovit Golob.

Golob je dodal, da tudi sam živi ljubezen, a je ta drugačna, izraža se v odnosu do bližnjega, ljubezni do njegovih faranov, mladih in starejših. "Vse to, kar počnem, pravzaprav počnem iz ljubezni," je dodal.

Dotaknila sta se tudi teme mladih in mladine

Dotaknila sta se tudi teme mladih, za katere mnogi trdijo, da nimajo vrednot in da nekaterim ni pomoči. "Mladi so dobri. Mladi so tudi malo ogledalo nas, starejših, ni pa vse izgubljeno, kot včasih slišimo: 'Joj, ta mladina.' Ogromno je zelo plemenitih mladih, ki želijo družbi dobro, imamo tudi ogromno mladih, ki so prostovoljci," je o mladih povedal Golob, tudi Pahor pa se je z njim strinjal in dodal, da imajo mladi vseeno vrednote, ki oblikujejo družbo, ki si jo vsi želimo.

Golob je še dodal, da je veliko mladih, ki znajo pomagati in poslušati, da pa je njihov način bivanja danes drugačen in s tem ni nič narobe.

"Dobro je imeti samonadzor, kaj bom napisal, kaj bom delil"

"Da se kar tako prepustimo, ni nikoli dobro. Kot je tudi fino imeti samonadzor, kaj bom napisal, kaj bom delil. Ali bom nekoga prizadel, oblatil, ponižal, ali je to moj namen ali pa je moj namen konstruktivno povedati nestrinjanje in biti še vedno spoštljiv do nasprotnika," je o uporabi družbenih omrežij še v podcastu povedal Golob.

Preberite še: