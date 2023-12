Župnika Martina Goloba prišel pozdravit prav poseben gost #foto

"Ko te obišče misijonar z velikim srcem. Pedro Opeka je že dolga leta tista oseba, ki me navdihuje. In danes je bil v naši župniji Grosuplje. Na hitro se je ustavil. Skupaj sva molila, izmenjala besede. Rekel mi je, da se moramo veseliti," je ob fotografijah, ki jih je delil na družbenih omrežjih zapisal Martin Golob.

Podaril mu je tudi svojo knjigo

Kot je še zapisal, je slovenskemu misijonarju Pedru Opeki podaril svojo knjigo. "Res sem ponosen, da sem ga lahko v živo spoznal. Res smo lahko na njega ponosni, zanj Bogu hvaležni. Molimo drug za drugega," je še sklenil svoj zapis.

Opeka po osmih letih spet v Sloveniji

Sicer pa je v torek po osmih letih slovenski misijonar na Madagaskarju Pedro Opeka znova prispel na obisk v Slovenijo. Kot je takrat povedal ob prihodu na brniško letališče, smo Slovenci majhni po številu, vendar veliki po srcu, dobroti in ljubezni.

Opeka se bo v Sloveniji mudil od 1. do 6. decembra. Udeležil se bo maš v Celju, Velikih Laščah, Ljubljani in Mariboru. Srečal se bo s slovenskimi škofi in s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Širši publiki pa bo namenjeno predvsem javno pričevanje 4. decembra v Športni dvorani Medvode, na katerem bo z glasbenimi in fotografskimi vložki predstavljeno misijonarjevo življenje in delo, mogoče pa bo darovati tudi sredstva za Madagaskar.

S sodelavci je na Madagaskarju zgradil več vasi in centrov Akamasoa, s katerimi je želel dati revnim ljudem možnost dostojnega življenja. Z njimi gradi stanovanja, cerkve, šole, športne dvorane in zdravstvene dispanzerje. Akamasoa je pomagala že več kot 500 tisoč Malgašem. Zgrajenih je bilo več kot štiri tisoč hiš, v Akamasoi in njenih vaseh pa živi več kot 25 tisoč ljudi.

Pedro Opeka v intervjuju za Siol leta 2011:

Preberite še: