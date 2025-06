Srhljiva najdba: storilec je končal na vislicah

Morilec, 34-letni Takahiro Širaiši je bil leta 2020 obsojen na smrt, potem ko je priznal krivdo za umor devetih ljudi - osmih žensk in enega moškega. V petek so morilca z vzdevkom morilec s Twitterja v tokijskem priporu obesili.

Širaišija so aretirali oktobra 2017, potem ko je policija preiskala njegov dom v mestu Zama v prefekturi Kanagava na obrobju Tokia. Preiskovali so izginotje 23-letne ženske, ki je na družbenih omrežjih, vključno s Twitterjem, zdaj X, izražala samomorilne misli.

V Širaišijevi sobi so našli tri hladilne škatle ter pet zabojnikov s človeškimi glavami in kostmi, s katerih je bilo postrgano meso, je takrat poročala televizija TV Asahi, povezana s CNN, s sklicevanjem na policijske vire.

Množični umori so na Japonskem močno odmevali, v pretreseni japonski družbi pa se je začela zaskrbljena debata glede uporabe družbenih medijev.

Devet žrtev je bilo starih od 15 do 26 let, poročata japonska javna radiotelevizija NHK in TV Asahi ob sklicevanju na sodni postopek. Žrtve so na spletu objavile, da se želijo ubiti, nato pa je Širaiši stopil v stik z njimi prek platform družbenih medijev, poročata NHK in TV Asahi.

