"Ko boste slišali, kaj so vsi naredili, ne boste mogli verjeti. Sorodniki in prijatelji so še dodatno uničeni. Ne morejo verjeti, da se to dogaja," je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Napovedal je, da bo ob prevzemu predsedniškega položaja pravosodnemu ministrstvu naročil, naj "odločno uveljavlja smrtno kazen", da bi "zaščitil ameriške družine in otroke pred nasilnimi posiljevalci, morilci in pošastmi". "Spet bomo država zakona in reda," je še dodal.

S tem se je Trump odzval na odločitev Bidna, ki je v ponedeljek 37 osebam, obsojenim na usmrtitev, kazen spremenil v dosmrtni zapor. Biden je ob tem sporočil, da obsoja ravnanja obsojencev in sočustvuje z družinami žrtev, a da meni, da morajo ZDA na zvezni ravni nehati opravljati usmrtitve.

Trump je sicer v preteklosti večkrat javno nakazal, da je naklonjen usmrtitvam, ki so jih zvezne oblasti po 17 letih premora znova začele izvajati v zadnjih šestih mesecih njegovega prvega mandata.