Se bo Cene Prevc kmalu poročil? To nam je povedal.

Po dvoumnem sporočilu, ki ga je na družbenih omrežjih objavil župnik Martin Golob, so vse glasnejša namigovanja, da se namerava nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc kmalu poročiti. Preverili smo, ali to res drži.

Župnik in zvezda družbenih omrežij Martin Golob je z nedavno objavo na Instagramu sprožil val govoric. Objavil je fotografijo s Cenetom Prevcem, ob njej pa zapisal: "Cene me je danes obiskal po naključju … Bo verjetno kmalu sam povedal, na kaj se pripravlja. Na zeeelo lepo pot … Blagoslova!"

Te besede so marsikoga prepričale, da se namerava Cene kmalu poročiti s svojo partnerko Julijo Patricijo Novak, na to je namigovala tudi steklenica penine, ki jo Cene drži na fotografiji in ki nosi etiketo dvorca Zemono, priljubljene poročne lokacije v Vipavski dolini.

Ali bodo res kmalu zvonili poročni zvonovi, smo preverili pri Cenetu. "V zadnjem obdobju sem na to temo dobil veliko vprašanj ljudi, ki so videli objavo. Lahko povem, da izjava ni povezana s poroko, na kar mnogi namigujejo. Ko bo čas za poroko, boste izvedeli," je za Siol.net dejal Cene Prevc, ki pospešeno dela na prenovi lokala Pr' Homan v Škofji Loki in upa, da se bodo vrata kmalu odprla in bo lahko pozdravil prve goste.

